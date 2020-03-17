«Первый канал» отказался от приглашения зрителей в студии

«Первый канал» будет снимать программы без участия зрителей в студии, чтобы не подвергать их здоровье опасности, сообщили в пресс-службе телеканала.

«С сегодняшнего дня все программы «Первого канала», на съемках которых обычно присутствуют зрители, снимаются без их участия. Канал принял такое решение, чтобы не подвергать опасности здоровье людей», — сообщили в пресс-службе канала.

Ранее об отказе от приглашения зрителей в студию сообщила программа «Первого канала» «Вечерний Ургант».

Позднее об аналогичных мерах сообщили в пресс-службе телеканала НТВ:

Уже в эту субботу без зрителей вышел в эфир проект «Центральное телевидение», ранее от присутствия зрителей в студии отказались программы «Секрет на миллион» и «ДНК», с этой недели без зрителей будут выходить «Своя правда» и «Звезды сошлись». Выходящее в прямом эфире ток-шоу «Место встречи» сократило количество зрителей вдвое.

Перед допуском в студии телеканал предпринимает меры, аналогичные тем, которые уже действуют в телецентре «Останкино», где размещены студии НТВ: