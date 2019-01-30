Первый канал погасил задолженность перед телецентром «Останкино»

ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» отказалось от иска на 89,5 млн руб. к Первому каналу, пишет РБК.

Представитель канала в суде также заявил, что они полностью погасили задолженность перед телецентром.

«Представитель истца на заседании не присутствовал. Суд принял решение прекратить производство по делу», – заключается в сообщении.

Первый канал задолжал телецентру арендную плату и соответствующие пени за июнь и июль прошлого года. Сумма требований второго иска составляла почти 74 млн руб., заседание по нему назначено на 13 февраля. Представитель Первого канала уточнил, что основную сумму долга они выплатили центру в этом месяце, а от штрафов и пеней в «Останкино» отказались.

Телецентр подал иски к Первому каналу в декабре прошлого года, заявив, что задолженность канала и субподрядчиков «достигла критического значения». Это угрожает работе «Останкино», подчеркнули в центре. При этом источник «Коммерсанта» в «Останкино» утверждал, что общая задолженность со стороны телеканала составляет более 1 млрд руб.

ФГУП ТТЦ «Останкино» — один из акционеров АО «Первый канал», центру принадлежит 3 % канала.

Фото: М. Стулов / Ведомости