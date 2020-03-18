«Первый канал» прервал съемки шоу из-за коронавируса

«Первый канал» остановил съемки и эфирный показ развлекательного шоу «Dance Революция» из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба телекомпании:

«Первый канал» вынужден прервать эфирный показ шоу «Dance Революция» и временно отложить дальнейшие съемки из-за технических сложностей, возникших на фоне сложившейся в мире неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

В пресс-службе пояснили, что канал не может доснять финал проекта:

Во-первых, канадская компания, которая занята в монтаже оборудования для съемки в формате 360 градусов, не может сейчас командировать на съемки своих представителей. Во-вторых, один из членов жюри на проекте – хореограф, режиссер, заслуженный деятель искусств России Алла Сигалова – в настоящий момент находится на карантине.

Ранее телеканал сообщал, что на фоне распространения коронавируса отказался от приглашения зрителей в студии программ на съемки.