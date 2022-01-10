«Первый канал» стал лидером вещания в новогоднюю ночь

«Россия 1» в новогоднюю ночь уступила по числу зрителей за день «Первому каналу». Аудитория «Иронии судьбы», транслировавшейся 31 декабря на «Россия 1», стала самой маленькой за три года, пишет РБК со ссылкой на исследование ECI Media Management, основывающегося на данные Mediascope.

Традиционно наибольшую аудиторию в последний день года собирают два крупных вещателя — «Первый канал» и «Россия 1». Они практически без перерыва показывают советские кинохиты, а вечером — шоу-программы с участием звезд отечественной эстрады. В этот раз «Иронию судьбы», которую с 2017 года вещатели показывают по очереди, демонстрировала «Россия 1».

Так, по итогам полных эфирных суток 31 декабря 2021 года (на ТВ сутки начинаются в 5:00 и заканчиваются уже в 4:59 следующего календарного дня) аудитория «России 1» составила в среднем 5,692 млн человек старше четырех лет. Аналогичный показатель «Первого канала» — в среднем 5,733 млн человек. Таким образом, именно «Первый канал» оказался самым популярным каналом в последний день 2021 года. Он также выиграл гонку за последние предновогодние и первые часы 2022 года. С 22:00 31 декабря по 2:00 1 января аудитория «России 1» равнялась в среднем 9,3 млн человек старше 4 лет, тогда как у «Первого» это были почти 13 млн человек.