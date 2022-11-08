Первый канал выиграл суд у Google

Арбитражный суд Москвы обязал принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube разблокировать аккаунты Первого канала. О том, что телеканал выиграл суд, сообщается в решении в картотеке арбитражных дел.

Среди незаконно заблокированных аккаунтов шоу «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Жить здорово», «Минута славы» и другие. Google обязали восстановить возможность просмотра контента этих каналов.

Корпорация должна выполнить решение суда в течение пяти дней с даты вступления судебного акта в силу. В противном случае с головной Google LLC, а также с ирландской Google Ireland Limited и российского юрлица ООО «Гугл» будет взыскана судебная неустойка в общем размере 100 тыс. руб. «за каждый день неисполнения судебного акта» начиная с шестого дня с даты вступления в силу и до фактического исполнения («с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза»).

Напомним, что Первый канал обратился в суд в мае 2022 года после того, как YouTube заблокировал десятки каналов российских СМИ, включая РБК, НТВ, ТНТ, «Известия», «Царьград», «Россия 1», «Звезда», Sputnik, РИА Новости, «Спас». Роскомнадзор требовал от Google перестать ограничивать российские СМИ на YouTube, пригрозив корпорации двумя административными протоколами по ст. 13.41 КоАП — эта статья предусматривает штраф до 8 млн рублей. При повторном нарушении размер штрафа может вырасти до 20% годовой выручки.