«Первый канал» задолжал «Останкино» более миллиарда рублей

На начало этого года «Первый канал» был должен телецентру «Останкино» более 1,3 млрд руб., из которых 1 млрд не был выплачен в срок. Документ с финансовой отчётностью опубликовали на сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, но спустя несколько часов удалили. После его публикации телеканал сразу заплатил долг, сообщает РБК.

Общая дебиторская задолженность «Останкино» — 1,8 млрд руб. Максимальный размер задолженности «Первого канала» телецентру был зафиксирован 1 июля 2019 года — более 2 млрд руб., из которых 1,7 млрд руб. не было уплачено в срок. Телецентр «Останкино» предоставляет «Первому каналу» услуги по производству и выпуску в эфир программ. «Первый канал» также арендует у телецентра площади.

В пресс-службе «Первого канала» сообщили ТАСС, что осуществили платежи по выставленным счетам.

Пресс-служба «Первого канала»:

Задолженность «Первого канала» перед ТТЦ за 2019 год полностью погашена. В этом году оплата услуг происходит в соответствии со счетами, выставляемыми телецентром за использование его технических средств.

О проблемах «Останкино» из-за долгов «Первого канала» стало известно прошлой осенью. Тогда сообщалось, что из-за отсутствия должного ремонта под угрозой находится техническая работа телецентра, что ставит под удар всех клиентов предприятия.

Ране чтобы поддержать «Первый канал», в 2019 году правительство выделило вещателю 2,5 млрд руб. разовой субсидии на производство и распространение контента («Первый канал» ежегодно получает из бюджета лишь субсидию на техническую доставку сигнала в небольших городах). В 2020 году разовая субсидия на производство и распространение программ составила 6,5 млрд руб. (еще почти 1,3 млрд выделено на техническую доставку сигнала).