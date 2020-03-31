Песков, который всегда говорил правду

Василий Песков снимал егеря-волчатника, прибалтийского мельника, Валентину Гагарину, маршала Жукова, Михаила Шолохова и живую природу. «Интересно все, что дышит», — любил повторять он.

Василий Михайлович Песков стал легендой еще при жизни. Он не лез в политику, хотя все его публикации были, по сути, предложением очевидной альтернативы давящей идеологии и практике «партийно-советской журналистики». Наполнял непривычным советскому читателю смыслом такие понятия, как любовь к отечеству, ответственность за свои собственные действия и свою страну. Единственный в истории журналист — лауреат Ленинской премии за авторскую работу, он, по сути, сформировал то, что сегодня называется экологическим мышлением.

К 90-летию со дня рождения мастера о нем вспоминает составитель книги о нем, хранитель виртуального музея Пескова, председатель Клуба журналистов всех поколений Людмила Семина.

«ЗАПОВЕДНИКИ — ЭТО НАШ СТАЛИНГРАД СЕГОДНЯ»

Когда Песков только приехал в Москву в 1956 году и пришел в «Комсомолку», он потратил много сил на то, чтобы восстановить имя Пришвина как первооснователя письма о природе: был инициатором издания собрания сочинений Пришвина и учреждения премии его имени. Он видел себя продолжателем традиции Пришвина, никаким не первопроходцем. Хотя, конечно, Пришвин — все-таки писатель прежде всего, а Песков — журналист, репортер. Но не только. С самого раннего времени

о природе он не только писал, он ее защищал и боролся за то, чтобы наша экологическая деятельность приобретала профессиональный характер.

В новой книге собраны самые разные истории о Пескове, особое место занимает рассказ о том, как он спас заповедную систему России. Это случилось в ноябре 2003 года. Тогда во все заповедники и национальные парки из Минприроды РФ пришла телеграмма за подписью замминистра, извещающая, что «дальнейшее функционирование этих учреждений признано нецелесообразным». Так, без каких-либо предпосылок, объявлений, и обсуждений одним махом было объявлено о ликвидации заповедной системы России, которая возникла еще в 1926 году. Разразился скандал, рассылка была дезавуирована министерством как ошибочная, но было понятно, что это всего лишь временное отступление, что министерство рано или поздно выведет заповедные территории из-под государственного контроля и разрешит использование их под застройку. 11 декабря 2003 года «Комсомольская правда» опубликовала под традиционной авторской рубрикой «Окно в природу» статью своего обозревателя Василия Пескова «Заповедники. Внимание, они в опасности», где все было названо своими именами.