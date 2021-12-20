Песков не сомневается, что закон об иноагентах будет дорабатываться

Закон об иноагентах будет дорабатываться, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Просто нужно хорошо посидеть и отрегулировать или внести необходимые изменения и отрегулировать правоприменение», — сказал Песков в интервью RTVI.

Необходимость закона об иноагентах в РФ не оспаривается, заявил он.

«Должен ли быть закон об иноагентах? Да, должен, и об этом неоднократно говорил Путин», — сказал Песков. «Сам факт необходимости наличия этого закона в нашей системе правовой, наверное, сейчас уже не оспаривается», — добавил он.

Песков подчеркнул, что существуют НКО, есть СМИ, которые или занимаются, или пишут о политике, при этом данные структуры могут получать деньги из-за границы. «Есть такие? — Есть. Их надо нумеровать? — Надо. Является ли это запретом на деятельность? — Не является», — объяснил пресс-секретарь, подчеркнув, что СМИ-иноагенты и журналисты-иноагенты продолжают работать, несмотря на то, что закон обязывает их публиковать дисклеймер о том, что они имеют статус иноагента в России.

Песков допустил, что можно будет не сразу объявлять СМИ иноагентами, а давать им возможность «исправиться».

«Может быть, нужно заранее уведомлять СМИ, нужно СМИ давать шанс исправить ситуацию. Это уже нужно экспертам определять, но, по крайней мере, можно, наверно, я здесь уже рассуждаю вслух, не сразу приклеивать ярлык, а уведомить, что «у вас наблюдаются признаки иноагента, если вы в течение такого-то срока не исправите ситуацию и не уведомите нас, то вы будете названы иноагентом», — пояснил свою мысль Песков.

Песков отметил, что члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во время заседания 9 декабря обратили внимание президента, что правоприменительная практика выявила целый ряд упущений и несовершенств в законе об иноагентах, который нуждаются в корректировках.

«Нужно четче, наверное, прописать схему выхода из статуса иноагента в плане НКО и в плане СМИ, потому что там везде есть свои нюансы», — высказал мнение Песков. По его словам, на это обращали внимание и представители СМИ, и некоммерческих организаций, и сам глава государства также позитивно отреагировал на эти замечания. «Из парламента, из Думы мы также слышали готовность вести диалог, поэтому я не сомневаюсь, что какая-то доработка этого законопроекта будет вестись», — заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента сделал особый акцент на том, что каким бы талантливым ни был журналист или журналистский коллектив, если они говорят про политику на зарубежные деньги, «изволь приклеить ярлык». При этом он добавил, что законы рыночной экономики привели к тому, что многие уважаемые российские компании, которые могли бы поддерживать СМИ, де-юре не российские компании, а иностранные.