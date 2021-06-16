Песков не увидел цензуры в исключении «Дождя» из президентского пула

Июн 16, 2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что решение исключить телеканал «Дождь» из президентского пула не является цензурой.

«Это не политическая цензура. Это вообще не цензура. Мы не вмешиваемся в редакционную политику канала», — цитирует Пескова агентство «РИА Новости». Произошедшее он охарактеризовал как «невозможность дальнейшего взаимодействия».

Также пресс-секретарь президента не согласился с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым, который в своем обращении назвал ошибочным лишение «Дождя» аккредитации при президенте России за освещение незаконных акций в поддержку Алексея Навального. «Канал не освещал незаконные акции, а призывал к незаконным акциям де факто. Это абсолютно не вяжется с журналистским ремеслом с нашей точки зрения», — сказал он. «Этим мы и пользуемся и будем пользоваться в отношении «Дождя» дальше», — добавил Песков.

Ранее главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко сообщил, что журналисты канала не участвуют в работе президентского пула уже несколько недель.

Источник: РБК
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