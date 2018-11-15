Песков прокомментировал штраф The New Times

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает позитивным моментом то, что журналу The New Times удалось с помощью краудфандинга собрать 22 миллиона рублей на оплату штрафа Роскомнадзора. Об этом он рассказал телеканалу «Дождь», отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию со штрафом, наложенным на СМИ.

То, что издание нашло деньги с помощью людей — это можно издание поздравить. Значит, издание действительно имеет своих читателей, имеет преданную аудиторию, которая готова проголосовать своим рублем за то, чтобы издание выходило дальше. Это позитивно.

Песков также призвал абстрагироваться от эмоций, поскольку издание нарушило закон:

Она (сумма штрафа) не звучит абсурдно. Она огромная, действительно. Но она же рассчитана строго на соответствие с действующим законодательством, когда допущено определенное нарушение закона со стороны издания. Здесь, наверное, нужно все-таки абстрагироваться от эмоций и руководствоваться собственно фактами.

Комментируя действия Роскомнадзора и суда, Песков предположил, что «по всей видимости, существует определенная методика начисления штрафа, что и было выполнено».

Ранее Песков сообщил журналистам, что, если журнал закроют, то это будет скорее плохо, чем хорошо, и об этом можно только пожалеть, но решение о назначении штрафа было принято в строгом соответствии с законодательством.

В октябре суд в Москве оштрафовал на 22 миллиона рублей журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац за то, что редакция несвоевременно сообщила Роскомнадзору о получении денег от иностранных агентов.

Журналу, как сообщила накануне его главный редактор Евгения Альбац, удалось собрать свыше 25 миллионов рублей для выплаты штрафа.

Фото: The Insider