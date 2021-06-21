Песков объяснил путинское вето на закон о цитировании

Президент Владимир Путин отклонил закон об ответственности редакций за процитированную ими ложную информацию других СМИ, потому что он показался президенту недостаточно жестким. Это следует из ответа пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которого цитирует «Интерфакс»:

Это связано с тем, что у президента появились вопросы к некоторым частям этого закона, в частности к частям, где идет речь об освобождении от ответственности. Поэтому президент посчитал нужным вернуть. Этот закон будет дорабатываться осенью.

Путин отклонил закон, согласно которому редакции будут нести полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если нельзя найти и наказать главных редакторов этих СМИ.

Документ, о котором идет речь (978471-7), был принят Думой в третьем чтении 19 мая, одобрен Советом Федерации 2 июня. Согласно ему, поправка вносится в статью 57 закона «О средствах массовой информации», определяющей случаи освобождения журналистов от ответственности.

Сейчас пункт 6 этой статьи снимает ответственность с редакции, если ложная, запрещенная или порочащая информация была дословным воспроизведением сообщений, материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, которое может быть установлено и привлечено к ответственности.

Отклоненный президентом закон конкретизирует это положение: для освобождения от ответственности недостаточно прямой ссылки на сообщение другого СМИ — необходимо, чтобы именно главный редактор цитируемого СМИ «мог быть установлен и привлечен к ответственности». В противном случае, согласно принятой формулировке, нести ответственность будет цитирующее СМИ, напоминает «Интерфакс».