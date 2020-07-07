Песков пожелал собственнику и коллективу «Ведомостей» прийти к взаимоустраивающему решению

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что владелец «Ведомостей» и журналистский коллектив этого издания придут к взаимоустраивающему решению:

Мы, безусловно, желаем и журналистскому коллективу ведомостей, и собственникам «Ведомостей» прийти к взаимоустраивающему решению таким образом, чтобы газета продолжала функционировать на том же высоком профессиональном уровне, на котором она это делала до сих пор.

Песков также отметил, что кодекс в каждом издании свой и разные газеты работают по разным принципам:

В любом случае мы не имеем права и не имеем намерения вмешиваться во взаимоотношения журналистских коллективов и собственников тех или иных средств массовой информации.

В конце мая стало известно о смене владельца «Ведомостей», им стал Иван Еремин. Позднее о своем уходе из газеты заявили ее издатель Глеб Прозоров и пять заместителей главного редактора.