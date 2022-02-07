Песков предложил называть фейки «Блумберг-ньюс» после ошибки о вторжении

Опубликованный агентством Bloomberg заголовок о начале вторжения России на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений стран Запада, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«А в целом, конечно, такое серьезное издание, как Блумберг, наверное, мы теперь будем, можно даже говорить не фейк-ньюс, а Блумберг-ньюс, что будет иметь под собой основания», — сказал Песков.

Произошедшее он назвал иллюстрацией того, какие последствия может повлечь «атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. «И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям», — подчеркнул Песков.

Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента заявил, что не считает публикацию Bloomberg провокацией, но подчеркнул, что в напряженной ситуации «любая искра» опасна.

В ночь с пятницы на субботу Bloomberg выпустил заголовок «Россия вторгается на Украину». Как позже уточнило агентство, публикация появилась на сайте около 0:00 мск. Впоследствии Bloomberg удалил сообщение и объяснил, что оно появилось по ошибке.