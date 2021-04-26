Песков прокомментировал отказ журналистам, пострадавшим на акциях протеста, в возбуждении уголовных дел

Пресс-секретарь президента прокомментировал отказ в возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников полиции, которые применили силу к представителям СМИ.

23 апреля прошёл брифинг пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Журналист «Эха Мосвквы» задал вопрос о том, как Владимир Путин относится к тому, что правоохранительные органы не возбуждают уголовные дела по поводу избиений протестующих и журналистов полицейскими на протестных акциях. Даже при наличии признаков состава преступления.

— Речь идет о незаконных акциях, о целом ряде действий участников незаконных акций, которые этим нарушали законы Российской Федерации и многие из них устраивали провокации в отношении сотрудников органов охраны правопорядка. Вот так к этому все и относятся. Прежде всего, нужно говорить о незаконных акциях. Все остальное — это предмет разбирательств, проверок, — сказал пресс-секретарь.

Дмитрий Песков уточнил, что в постановлениях об отказе в возбуждении уголовных дел указано, что основания для возбуждения всё же имеются. Пресс-секретарь заключил, что отказы в возбуждении уголовных дел по избиениям — это не тенденция, а отдельные случаи и разбираться с ними надо через УВД: «Я же не имею к ним отношения, не наша компетенция».