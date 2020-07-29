Песков прокомментировал решение суда оштрафовать журналиста «Медиазоны»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет данных о расследовании инцидента, касающегося получения журналистом Давидом Френкелем перелома руки на избирательном участке (УИК № 2191) в Санкт-Петербурге во время голосования по Конституции.

На просьбу прокомментировать решение Дзержинского суда Санкт-Петербурга, который оштрафовал Френкеля на 2,5 тысячи рублей по трем протоколам за административные правонарушения, Песков ответил, что вынесению этого вердикта, предшествовало расследование. «Если я не ошибаюсь, там речь идет о неповиновении сотрудникам органов правопорядка. Акт неповиновения был зафиксирован», — сказал Песков.

Однако о ходе расследования представитель Кремля рассказать отказался, заявив, что он не располагает информацией, так как Кремль не ведет таких расследований.

По информации Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 30 июня около трех часов дня Френкель приехал на УИК № 2191 из-за информации о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Полицейские решили удалить журналиста с избирательного участка, повалили на пол и сломали руку. Френкелю сделали операцию в тот же день.

МВД, СК и прокуратура сообщили о проведении проверок. Об их результатах ничего не известно.