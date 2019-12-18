Песков прокомментировал ситуацию с приглашением Зеленским прессы

В Кремле зафиксировали приглашение президентом Украины Владимиром Зеленским прессы из России и надеются, что ситуация с невозможностью работы российских журналистов на Украине изменится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам замглавы администрации президента, та практика, которая есть в отношении российских СМИ на Украине, не соответствует международным стандартам и нормам ОБСЕ:

Действительно, мы отфиксировали слова президента, сказанные на пресс-конференции. И мы были бы рады, если бы после этих слов были, скажем так, внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов.

Он подчеркнул, что украинские СМИ свободно работают в России на основании соответствующего закона, который предоставляет одинаковые права иностранным и российским журналистам.

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