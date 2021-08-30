Песков прокомментировал требование журналистов об отмене закона о СМИ-иноагентах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели обращение ряда российских изданий с требованием отменить закон о СМИ-иноагентах. По его словам, упомянутый закон необходим, но его правоприменение можно обсуждать.

«Мы видели это обращение. Это достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой "преследование", речь идет о применении положений известного закона. Мы считаем, что это не совсем верная риторика, но, по сути, это обращение заслуживает внимания»,— сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что закон о СМИ-иноагентах должен быть в России, так как сейчас происходит вмешательство во внутренние дела страны извне.

«Происходят попытки вмешательства в наши внутриполитические процессы из-за границы, в этих целях часто используются и НКО, и журналисты, и СМИ»,— сообщил представитель Кремля.

Дмитрий Песков также упомянул, что положения закона должны конструктивно обсуждаться. При этом, обсуждение сначала должно идти «внутри самого цеха», а уже потом — на уровне власти.