Песков прокомментировал требование журналистов об отмене закона о СМИ-иноагентах

Авг 30, 2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели обращение ряда российских изданий с требованием отменить закон о СМИ-иноагентах. По его словам, упомянутый закон необходим, но его правоприменение можно обсуждать. 

«Мы видели это обращение. Это достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой "преследование", речь идет о применении положений известного закона. Мы считаем, что это не совсем верная риторика, но, по сути, это обращение заслуживает внимания»,— сказал Песков. 

Пресс-секретарь отметил, что закон о СМИ-иноагентах должен быть в России, так как сейчас происходит вмешательство во внутренние дела страны извне. 

«Происходят попытки вмешательства в наши внутриполитические процессы из-за границы, в этих целях часто используются и НКО, и журналисты, и СМИ»,— сообщил представитель Кремля. 

Дмитрий Песков также упомянул, что  положения закона должны конструктивно обсуждаться. При этом, обсуждение сначала должно идти «внутри самого цеха», а  уже потом — на уровне власти. 

Источник: Коммерсантъ
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