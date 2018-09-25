Дмитрий Песков призвал к продолжению диалога РКН и Telegram

Поиск компромисса между Роскомнадзором и менеджментом мессенджера Telegram остается актуальным, считает спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков:

Невозможно навсегда заблокировать какой-то один ресурс, также как и невозможно позволить какому-либо одному ресурсу проводить абсолютно самостоятельную независимую от государства политику… Поиск этого компромисса (между Роскомнадзором и Telegram) по-прежнему остается на повестке дня… Здесь поступательное движение и выработка компромиссных моделей возможны.

Песков добавил, что, в настоящее время, «ни одно ведомство в мире не располагает возможностями для полноценной блокировки какого-либо сервиса в интернете». «Технически, технологически и архитектурно это невозможно», — считает он.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.

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