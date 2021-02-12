Песков выразил сожаление, что главные редакторы российских СМИ рассказали о деталях беседы с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что детали закрытой встречи Владимира Путина с главными редакторами и руководителями российских СМИ были обнародованы:

К нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, просто слили какую-то часть беседы моим коллегам. Мы в этой связи сожалеем. Пресса была на основе off the record, без цитирования. Именно такой режим позволяет в предельно откровенной атмосфере разобраться с вопросами, которые оставались неясными.

По его словам, последние встречи с главными редакторами проходили в закрытом режиме, чтобы дать возможность спокойно высказывать свою точку зрения и обсуждать наиболее актуальные вопросы, а утечка информации «не укрепляет атмосферу нашего доверия»:

Я обращаюсь к тем, кто это сделал, и мы надеемся на то, что договоренности о режимах подобных бесед будут в дальнейшем выполняться.

По его словам, беседа получилась традиционно долгой, во встрече участвовали 35 журналистов. Их созвали не из-за недавних протестов.