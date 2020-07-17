Песков: журналист должен чувствовать ответственность за то, что пишет

Журналисты должны обладать чувством ответственности за результат своего труда, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Журналист должен обладать внутренним чувством ответственности за конечный результат своего труда, — сказал Песков в интервью «Авторадио». — Эта ответственность усиливается в той степени, в какой увеличивается количество лжи вокруг, ложной информации. Журналист должен каким-то образом отличать ложную информацию от правдивой, если, конечно, журналист не преследует иные цели».

В ответ на вопрос о том, каким он видит идеального журналиста, пресс-секретарь отметил, что сотрудник СМИ «должен в совершенстве владеть современными технологиями, быть на «ты» с современными способами доведения информации до конечного потребителя». «Журналист должен обладать широчайшим кругозором, — добавил он. — Экспертное и словесное косноязычие для журналиста — это журналистская инвалидность». «Журналист должен обладать феноменальной обучаемостью», — считает также Песков.

Он пояснил, что, например, освещая работу президента России, один и тот же представитель СМИ сегодня пишет о металлургическом заводе, завтра — о сельском хозяйстве, а послезавтра — о космосе. «И ты должен не лениться и сразу же делать для себя бэкграунд по определенным отраслям, — сказал Песков. — Ты должен уметь этим экспертом становиться в самые сжатые сроки».