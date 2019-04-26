Петербургские муниципалы смогут учреждать интернет-издания

Александр Тетердинко, лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Петербурга представил проект, согласно которому органы муниципального самоуправления Санкт-Петербурга смогут учреждать и финансировать свои интернет-издания.

Сейчас муниципалы не имеют права финансировать сайт, на котором публикуют свои нормативно-правовые акты и регистрируют его как средство массовой информации. Причиной таких запретов стала действующая редакция закона «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в котором прописано, что могут быть учреждены исключительно печатные СМИ.

Александр Тетердинко отметил, что требуется устранять такие пробелы, ведь на сегодняшний день развитие набирает интернет, и с его помощью гораздо проще информировать граждан и получать от них обратную связь.

Законопроект подготовлен в интересах горожан, которым удобно получать информацию о работе муниципалитетов в Интернете. Кроме того, интернет позволяет обсуждать проекты нормативных актов и получать моментальную обратную связь.

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