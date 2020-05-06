Петербургские журналисты поддержали заявление «Синдиката 100» против давления на СМИ

Петербургские журналисты присоединились к открытому письму коллег из «Синдиката 100», выступивших с критикой последних поправок в законодательство, ужесточающих ответственность за «фейки», а также против усиливающегося давления на СМИ и журналистов. Их заявление опубликовано на сайте «Лениздат»:

Мы, журналисты, редакторы, медиа-менеджеры, поддерживаем открытое письмо «Синдикат 100», направленное против давления на СМИ с помощью нового Закона об уголовной ответственности за лживые новости о коронавирусе.

Мы присоединяемся к мнению наших коллег из разных регионов страны о том, что «сегодня как никогда независимая пресса нуждается в общественной поддержке. Цена каждому задушенному в эти дни независимому изданию — жизни людей. Это не метафора. Это реальность.