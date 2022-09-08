Петербургский бизнесмен Пригожин отсудил у Шендеровича* и «Эха Москвы» 3,5 млн рублей

Санкт-Петербургский городской суд в 15 раз увеличил штраф Виктору Шендеровичу* за слова о бизнесмене Евгении Пригожине в эфире ныне ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы». Публициста обязали выплатить предпринимателю 1,5 млн рублей, а радиостанцию — 2 млн рублей.

В декабре 2021 года Приморский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск Пригожина о защите чести и достоинства из-за слов в эфире, где Шендерович* негативно высказался о предпринимателе. Тогда Шендеровича* и «Эхо Москвы» обязали выплатить 100 тысяч и 1 млн рублей соответственно, поскольку заявления спикера сочли недостоверными и порочащими. Пригожин требовал от них по 5 млн рублей. Кроме того, по решению суда редакция должна была выпустить опровержение. Представители радиостанции подали жалобу, а также утверждали, что не несут ответственности за своих спикеров.

Претензии Пригожина касались одного из выпусков передачи «Особое мнение». В иске бизнесмен требовал признать порочащими слова о том, что петербургский бизнесмен — это «уголовник и убийца». Адвокат Шендеровича* отмечал, что заявления в адрес Пригожина — сугубо личное мнение, сформированное из публикаций в СМИ.

Городской суд согласился с позицией истца, но признал невозможным удаление и опровержение оспариваемых сведений в связи ликвидацией самих СМИ и с блокировкой их Роскомнадзором.

Пресс-служба компании «Конкорд» заявила, что все средства, полученные по суду от Виктора Шендеровича* и «Эхо Москвы», будут направлены на борьбу с западной пропагандой.

* Виктор Шендерович внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента