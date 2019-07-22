«Петербургский дневник» добавил интерактивности печатной версии

С 19 июля в печатной версии газеты «Петербургский дневник» к одному из главных материалов будут публиковаться фотографии, которые «оживают» при наведении на них камеры смартфона. В издании сообщают, что разработали и запустили проект «дополненной реальности». Чтобы воспользоваться этой опцией, читателю необходимо скачать приложение GlazzAR. Видеопроект был запущен к 16-летию газеты.

С его помощью можно получать дополнительные сведения к напечатанным в газете материалам – фото, видео, расширенную информацию. Снимки, которые можно «расширить» через приложения, будут помечены специальным знаком.

«Читатели смогут получать новости в максимально удобном варианте. Новая технология позволит легко создавать ощущение присутствия в тех событиях, о которых рассказывают журналисты "Дневника"», – прокомментировал нововведение глава городского комитета по печати Владимир Рябовол.

Его фотография и стала первой «дополненной» в издании. Со снимка можно перейти на видео, в котором чиновник объясняет принцип действия приложения.

В 2012 году похожую технологию в Петербурге уже запускала газета Metro, но потом эксперимент свернули.