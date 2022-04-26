«Петербургский дневник» теперь будет транслировать новости в транспорте

Информационно-издательский центр «Петроцентр» при поддержке правительства Санкт-Петербурга и предприятия «Горэлектротранс» запустил новое средство массовой информации — «Петербургский дневник» на транспорте». Пассажиры 120 трамваев и троллейбусов смогут на 480 экранах смотреть актуальные городские новости и развлекательные сюжеты для детей и взрослых. Впрочем, вскоре средств общественного транспорта с новостными экранами станет еще больше.

«У петербуржцев появится еще один канал связи, по которому они смогут получать самую правдивую и честную информацию о жизни города. Но самое главное — «Петербургский дневник» на транспорте» при сотрудничестве с Комитетом по культуре запустит проект «Культурный пассажир», в рамках которого люди будут узнавать о театральных и музыкальных премьерах, выставках и многих других культурных мероприятиях», — сказал председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Как отметила редактор «Петербургского дневника» на транспорте» Мария Наранович, новостные сюжеты будут обновляться каждый будний день.

«Мы будем готовить небольшие видеосюжеты по одной-полторы минуты, чтобы пассажиры трамваев могли досмотреть их прежде, чем доедут до своей остановки. Все сюжеты будут без звука, зато с субтитрами. Мы будем транслировать не только новости, но и развлекательно-познавательные материалы о жизни города, спорте, медицине и многом другом. Особенный упор мы будем делать на культурный контент. Например, вскоре начнем рассказывать о работе малых музеев, которые хоть и не очень известные, но очень интересные», — рассказала она.