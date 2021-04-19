Петербургский фотограф Олег Пономарев стал лауреатом премии World Press Photo

Работу петербургского фотографа Олега Пономарева признали лучшей в номинации «Портреты» на международной премии для фотожурналистов World Press Photo-2021.

Снимок «The Transition: Ignat» – это часть проекта о жизни трансгендерных мужчин и женщин в России. На фотографии петербуржец Игнат со своей девушкой.

Лауреатами премии стали и другие российские фотографы. Алексей Васильев победил в номинации «Современные проблемы» с проектом «Сахавуд», Валерий Мельников – в категории «Общие новости» с фотоисторией «Потерянный рай». Третье место в категории «Портреты» заняла Татьяна Никитина с фотографией «В полете», второе место в номинации «Портреты, истории» — Алиса Мартынова с проектом «Нигде поблизости».