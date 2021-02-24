Петербургский программист создал аналог Clubhouse для Android

Фев 24, 2021

Программист из Петербурга написал аналог Clubhouse для операционной системы Android, пока социальная сеть доступна только для IOS. Сервис выполняет далеко не все функции оригинального приложения, но позволяет заходить в комнаты и участвовать в обсуждениях.

«Мне надоело ждать «Клабхаус» для «Андроида», и я написал свой за один день», — написал разработчик в Twitter.

По словам молодого человека, в техническом плане Clubhouse представляет гибрид трех SaaS-сервисов, «смотанных по-быстрому синей изолентой». Они отвечают за три разные группы функций — за голосовую часть, обновления и хранение статических данных, таких как аватары. Механизм работы своего приложения Houseclub разработчик обозначил так: сервер Clubhouse думает, что пользователь подключается со «странного» Iphone.

Источник: Fontanka
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