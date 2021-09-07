«Петербургский театральный журнал» выиграл суд с «Роспечатью»

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с АО Агентство «Роспечать» задолженность в размере 190 тысяч рублей в пользу редакции «Петербургский театральный журнал». Об этом сообщила в своем Facebook главный редактор журнала Марина Дмитревская.

«Теперь будем двигаться дальше – устанавливаться в качестве кредитора в деле о банкротстве. У меня нет иллюзий и больших надежд, но все-таки долг Роспечати признан судом!» — пишет главред.

«Роспечать» в конце прошлого года не выплатило задолженность редакции «Петербургского театрального журнала». Полномочия агентства были переданы «Почте России», из-за этого пострадали издания, находящиеся в каталогах «Роспечати».