Петербургский журналист Андрей Швед презентует книгу «Кира в стране дирижаблей»

Журналист новостного портала MR7 и молодежного медиа «Развилка» Андрей Швед анонсировал презентацию новой книги «Кира в стране дирижаблей».

Приобрести работу молодого писателя можно на Litres. Описание книги звучит так: «Главная героиня Кира живет в начале XX века. Девушка приезжает в вымышленную страну, чтобы учиться на журналиста в Институте газетоведения. Однако дирижабль, на котором она летит, терпит крушение. Среди тех, кто уцелел, есть и Кира. Страны обвиняют друг друга, считая, что дирижабль сбили. Надвигается угроза войны, и Кира поневоле оказывается втянута в гущу событий. Она начинает свое журналистское расследование, чтобы докопаться до правды и предотвратить кровопролитие».

Ранее Андрей Швед стал финалистом Национальной литературной премии в номинации «Остросюжетный роман» со своим первым произведением «Веник Самураев».