Петербургское издание «Город 812» на грани закрытия

Журналист Даниил Коцюбинский в Facebook обратился «ко всем людям доброй воли» с просьбой о помощи журналу «Город 812».

Издание появилось в Петербурге в 2002 году под названием «Город». С 2008 года журнал издается Агентством журналистских расследований, с этого же времени в названии добавились цифры 812. Изначально журнал выходил раз в неделю.

«Потом он стал выходить раз в две недели, а затем — раз в месяц.

Минувшим летом «Город 812» уходил на каникулы. И если в прежние пару лет подобные отпуска длились месяц, то в этот раз печатная версия не выходила почти три. В середине августа были подведены итоги конкурса на гранты Смольного. Журнал получил на свои проекты порядка 1,7 миллионов. Но, судя по всему, этих денег на долго не хватит.

Даниил Коцюбинский:

Одним словом, сегодня ситуация такова, что если не найти новые источники финансирования, то единственный в 5-миллионном Санкт-Петербурге серьёзный общественный журнал, пишущий обо всём, что волнует сегодня горожан, и пишущий совсем не так уж и плохо (надеюсь, вы простите мне эту дружескую, но абсолютно искреннюю рекламу) не только перестанет выходить с нового года в бумажном варианте, но и закроет свой сайт», - предупреждает Коцюбинский – один из постоянных авторов «Города 812.

Журналист призвал всех, у кого есть «реальные идеи и предложения, как «Городу 812» жить-быть дальше», присылать их главному редактору издания Сергею Балуеву (sbaluev@mail.ru).