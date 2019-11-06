«Планёрка» опубликовала петицию в защиту буквы Ё

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Ноя 6, 2019

Интернет-проект «Планёрка» опубликовал петицию на сайте change.org «за общеобязательное употребление буквы Ё в письменном русском языке». 

В тексте петиции представлены 5 факторов, которые обуславливают необходимость писать букву Ё:

•   Юридические и бюрократические проблемы граждан России, в именах, фамилиях и местах жительства которых встречается буква Ё.

•   Неправильный письменный перевод имён, фамилий и географических объектов на иностранные языки. 

•   Ошибочное написание и произношение слов вследствие необязательного использования буквы Ё. 

•   Усложнение чтения и путаница в словах, значение которых изменяется при замене буквы Ё буквой 

•   В лингвистическом смысле буква Ё не является разновидностью буквы Е. 

Авторы петиции требуют закрепить общеобязательное употребление буквы Ё во всех случаях и отменить вариативное написание Е/Ё в русском языке. 

На момент написания новости петицию подписали 187 человек. 

Фото: пресс-служба СПбГУ
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