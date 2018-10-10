Экс-гендиректор ТНТ вернется в «Газпром-Медиа»

Бывший гендиректор телеканала ТНТ Роман Петренко займет руководящую должность в субхолдинге «ГПМ Развлекательное ТВ». Такое решение приняли акционеры «Газпром-Медиа», недовольные показателями развлекательных каналов медиахолдинга, сообщают источники РБК

Какую именно позицию займет Роман Петренко в холдинге неизвестно. Один из них источников, что одновременно должность ​гендиректора ГПМ РТВ может покинуть Артур Джанибекян, который перейдет в «Газпром-Медиа».

Пресс-служба «Газпром-Медиа» и Артур Джанибекян отказались от комментариев.

Карьеру на российском телевидении работавший в рекламном бизнесе Петренко начал в 1998 году в качестве гендиректора канала СТС. С 2002 по 2013 год он возглавлял телеканал ТНТ.

При Петренко на ТНТ начали выходить проекты Comedy Сlub Production, дававшие основные рейтинги. В апреле 2005 года состоялась премьера Comedy Сlub, а затем и других популярных проектов: «Наша Russia», реалити-шоу «Дом-2», сериалов «Интерны» и «Универ». Несколько лет Comedy Club Production была партнером ТНТ, но в конце 2011 года ТНТ купил 75 % компании. В конце 2017-го холдинг увеличил свою долю до 100%.

В последние годы Петренко жил в США, занимался собст​венными продюсерскими проектами и ​развивал совместный бизнес с «Газпром-Медиа». Весной 2017 года на Кипре и в Калифорнии были учреждены три компании, специализирующиеся на производстве медиаконтента и покупке прав на литературные произведения, писал отраслевой портал Adindex. Все три компании и сам Петренко фигурируют в последнем списке аффилированных лиц Газпромбанка — собственника «Газпром-Медиа».

Фото: Денис Абрамов / Ведомости