«Петроцентр» отозвал иск к «Мойке 78»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти прекратил производство по иску ОАО «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр"» (издатель «Петербургского дневника) к ООО «РОСТ» (издатель «Мойки 78»). Прошедшее сегодня заседании было, скорее, техническим – ранее «Петроцентр» отозвал свой иск.

О прекращении дела могло стать известно еще в 12:40, но в это время суд в очередной раз «заминировали», после всех формальностей в два часа дня судья закрыла дело.

Иск был отозван еще в середине апреля, после того как назначенное на 7 число заседание было перенесено из-за эпидемии коронавируса.

Конфликт, напомним, возник в феврале из-за информации о планах Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга по открытию новых станций метро. 6 февраля заметка появилась в «Петербургском дневнике», 7 числа похожий материал без ссылки на «Дневник» был опубликован на сайте «Мойки78».

Гендиректор «Петроцентра» Людмила Яковлева в досудебной претензии требовала от «Мойки» снять с сайта «похищенную», по ее мнению, новость. Редакция «Мойки», принадлежащей Олегу Третьякову, ответила резким отказом и готовностью встретиться в суде. Иск был подан, в нем издатель «ПД» требовал с «РОСТа» 900 тысяч рублей.

Причины отказа от иска в «Петроцентре» комментировать не стали.