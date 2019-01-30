Ирина Петровская: «На каждого чудака есть свой товар»

— Наши с тобой однокурсники стремились попасть в центральные газеты, на радио и ТВ. Как получилось, что ты пришла работать в ЖУРНАЛИСТ?

— Очень просто, поскольку в журнале много лет публиковался и со многими в редакции дружил мой родной муж (Георгий Кузнецов. — ЖУРНАЛИСТ). Случилась такая смешная история: он поехал лечиться в Симеиз, там был санаторий для легочников, и в киоске «Союзпечать» увидел последний номер ЖУРНАЛИСТА. Попросил его посмотреть, продавщица удивилась: «Вы что, хотите купить этот журнал?» И, услышав утвердительный ответ, изрекла: «Ну надо же, на каждого чудака свой товар». По-видимому, мы были первыми, кто заинтересовался. Потом эти слова стали нашей поговоркой, сегодня бы это назвали мемом — «На каждого чудака есть свой товар». Сама там опубликовалась впервые, когда была в декрете. Родила ребенка, друзья из журнала мужу говорят: «Что твоя сидит дома, ей все равно делать нечего (типичная мужская логика — сидит с ребенком дома, делать нечего) — так пускай смотрит телевизор и что-то небольшое нам пишет. Как бы то ни было, я стала смотреть телевизор и писать маленькие заметки. А в 1987 году из декрета вышла на работу в ЖУРНАЛИСТ, как раз освободилась ставка. Главным редактором тогда был Владимир Жидков. Он отличался тем, что всегда очень тихо говорил, наверное, так тогда говорили многие партийные начальники. Надо было сильно прислушиваться, чтобы услышать то, что он сказал, даже мне, хотя я тогда хорошо слышала. Но я с ним общалась мало.

— Кто был твой первый редактор?

— Редактором моего отдела был Валентин Алексеевич Кузнецов, легендарная личность, с седой кудрявой гривой, не лишенный актерства, сам писал стихи, увлекался литературными сюжетами, привлекал нестандартных авторов-литературоведов.

По его настоянию в журнале появлялись исторические литературные расследования, в том числе смерти Маяковского, Есенина. Кузнецов был очень строгий редактор. Каждый материал подвергал не просто правке, он заставлял переписывать его несколько раз. Я рыдала, но переписывала. Это была серьезная школа. Я научилась работать со своими текстами, с текстами авторов, отвечать на письма (ненавистное дело, но необходимое), придумывать заголовки…

Еще одним членом редколлегии был Владимир Владимирович Деревицкий, очень интеллигентный человек, писал сам много о кино. Он стеснялся, когда народ в редакции выражался более откровенно, чем было принято при юных девах, каковой я тогда была. Короче, матерился.