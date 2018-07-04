Подписи к фотографиям: почему они важны и на что редакторы должны обращать внимание

Основные правила и примеры
Подписи к фотографиям люди читают чаще, чем даже тексты (см. график). При этом в российской прессе подписи остаются, пожалуй, одними из самых пренебрегаемых элементов на полосе, «бедными родственниками» в семействе текстов, графики и иллюстраций. Часто подписей нет вообще, а когда они есть, то сделаны они для галочки — просто ничего не значащие фразы. Между тем плохо сделанная подпись способна исказить саму идею снимка, нарушить логику повествования или даже разрушить замысел информационного пакета в целом.
ПОДПИСЫВАЙТЕ
Хорошее фото без подписи — картинка, пусть даже и выдающаяся картинка. Фото с подписью — документ. Подпись дает возможность объяснить, что происходит, дать ту информацию, которая не очевидна из снимка. (См. «Как правильно подписать фотографию».) Фото с хорошей развернутой подписью может быть целой историей уже само по себе. Снимок приводит в газету лица живых людей, героев, с которыми читатель может себя ассоциировать. Но подпись, которая рассказывает нам что-то об этих людях, дает их имена, делает этих людей реальными, настоящими.
ИДЕНТИФИЦИРУЙТЕ
Называйте основных действующих лиц на фотографии (имена, фамилии, если возможно и уместно, возраст и род занятий). Желательно — место и время, где сделан снимок. Объясняйте, что на нем происходит, если это не очевидно. Пример: «Сестры Алина и Нина Кротовы (6 лет и 2 года) играют в «дом» в детской комнате магазина «Идея» на Ивановском шоссе поздно вечером 7 марта. Родители уже два часа занимаются покупками — в торговых центрах города начались предпраздничные распродажи». Фотожурналист обязан записать имена всех героев, взять контактные телефоны, если речь не идет о каких-то массовых мероприятиях, где собрать такую информацию физически невозможно. Если герои настаивают на анонимности, то читателю должно быть понятно, почему их имена не называются. Журналист должен собрать и другую информацию: возраст, род занятий, записать цитаты, пометить, чем именно занимаются люди, зафиксировать местоположение, время, названия предметов в кадре, если последнее не очевидно. В итоге неизвестно, какая именно информация понадобится для составления подписи, но эта информация у фотожурналиста должна быть. Географические ориентиры в подписи (вроде «в своей квартире на ул. Горького», «на перекрестке улиц Грушевского и Крещатика») помогают создавать ощущение «местности» кадра, заставить газету зазвучать локальнее. Далеко не всегда нужно перечислять всех действующих лиц на фото (или объекты). Когда группа людей (объектов) довольно большая, то иногда трудно бывает отделаться идентификаторами вроде «второй слева». В этих случаях помогают описания: «в зеленом свитере», «с золотым бантом в руках», «справа от дивана».
БУДЬТЕ ТОЧНЫ
Проверяйте факты. Подпись — это такой же журналистский материал, как и обычный текст. Нельзя перевирать имена, даты, места, возраст, додумывать, что происходит в кадре. На фотожурналисте лежит ответственность за первичный сбор этой информации, на редакторе — ответственность за ее перепроверку (для этого и могут понадобиться контактные телефоны героев).
Как работает хорошая подпись
ПОДПИСЬ: Одинокая могила стоит в березовой роще недалеко от Татарской Караболки. Хотя здесь живут только 600 человек, в селе только что открылось восьмое кладбище. Здесь средняя продолжительность жизни для женщин равна 47 годам, в то время как в среднем по России — 72 года. Фото Марка Прискотти, Rocky Mountain News. (Фото к истории о том, как живут люди на территориях, подвергшихся загрязнению после аварии на комбинате «Маяк» в Челябинской области.)
Отдельно от подписи фото ничем особенно не примечательно. На нем нет героев и ничего не происходит. Но именно подпись делает фото драматичным, потому что она рассказывает историю, дает факт, который сам по себе очень красноречиво свидетельствует о сложной ситуации со здоровьем у жителей Татарской Караболки (восьмое кладбище).
НЕ ОБЪЯСНЯЙТЕ ОЧЕВИДНОГО
Если что-то и так понятно из снимка, не надо еще раз это всем рассказывать: «Лысый мужчина широко улыбается, в то время как сидящая рядом женщина сидит, закрыв руками лицо». Также не используйте оборотов типа «на фотографии…», «на фотографии изображено…», «вы видите…» и т. п.
СОГЛАСОВЫВАЙТЕ С ДРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ
Подпись не должна повторять то, что уже сказано в заголовке, выноске или тексте. Она также не должна противоречить утверждениям в заголовочном комплексе и самому изображению.
УБИРАЙТЕ АВТОРСКИЕ СУЖДЕНИЯ
Избегайте оценок типа «угрюмый гражданин наблюдает за демонстрацией разъяренных старушек». Как вы можете быть уверены, что он угрюмый? Может, он просто как раз сел на гвоздь или просто нефотогеничен? Почему вы думаете, что старушки разъяренные? Может, они просто возбуждены и в возбуждении размахивают авоськами? Пусть читатель сам сделает выводы, основываясь на том, что он видит, и на объективных фактах, которые вы смогли ему предоставить. Каленым железом выжигайте разного рода оценки вроде «стройные девушки из седьмого цеха» (на фото видно, стройные они или нет), «современное оборудование снегоочистительной станции» (кто-нибудь понимает, что стоит за словом «современное»?), «известный художник Мальчиков» (если он известный, то зачем писать, что он известный, про него и так знают, а если неизвестный таки, то вы говорите неправду). Это те же правила, что и в журналистском тексте. И да, не пытайтесь блистать юмором — это очень раздражает читателей.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Помните, что фотограф всегда пытается запечатлеть определенный момент времени. Когда это только возможно, используйте настоящее время и соответствующие грамматические конструкции. Это поможет создать ощущение непосредственности происходящего.
НЕ БОЙТЕСЬ ОБЪЕМА
Публикуйте длинные подписи, если больший объем информации действительно поможет читателю лучше понять материал и ситуацию. Длинные подписи — это нормально и хорошо. Используйте цитаты героев, контекстную информацию. (См. «Как правильно подписать фотографию».)
ПИШИТЕ ХОРОШО
Используйте нормальную, повседневную речь, простые обороты и не слишком сложносочиненные предложения. Пишите так, как если бы вы рассказывали суть дела своему приятелю. Не используйте клише.
ГОВОРИТЕ С ФОТОЖУРНАЛИСТОМ
Если подпись пишет редактор на основе информации, полученной от фотокорреспондента, то редактор должен писать только то, в чем совершенно уверен. При любых неясностях или сомнениях уточните информацию с фотожурналистом, который был на месте и все видел сам. Если и это не помогает, то позвоните герою фотографии (фотокорреспондент ведь взял у него номер телефона, да?) и перепроверьте.
АТРИБУТИРУЙТЕ
У каждой фотографии есть автор! Всегда указывайте автора снимка и источник его происхождения. Если по каким-то причинам установить это невозможно, то так и напишите. Если фотография архивная, поясните читателю, когда она была сделана.
Как улучшить подпись?
КАК ЕСТЬ:
Рабочие трудятся в основном с позднего вечера до раннего утра, чтобы не мешать движению транспорта. Фото: Роман Киташов.
ДОЛЖНО БЫТЬ:
Рабочие Имя Фамилия, 43, и Имя Фамилия, 36, наносят разметку на перекрестке таком-то. Чтобы нанести примерно 90 километров разметки, им придется работать каждый день с 11 вечера до 6 утра в течение недели. Фото: Роман Киташов.
Как правильно подписать фотографию. Примеры
НЕГОДНЫЕ ВАРИАНТЫ:
Рабочий момент. Фото Алексея Конькова.
ИЛИ: В хорошей редакции досконально обсуждается каждый аспект будущего номера. Фото Алексея Конькова. (Не объясняется, что происходит на фотографии. Не говорится, кто на ней изображен. Не указывается, когда сделан снимок. Набор банальностей и ничего не несущих за собой умозаключений.)
ВАРИАНТ № 1. НА ГРАНИ ПРИЕМЛЕМОГО
Планерка в редакции газеты «Мой район» 12 декабря. Фото Алексея Конькова. (Минимально приемлемый вариант. То, что происходит на фотографии, объяснено, но только в общих чертах. Читатель может и не знать, что такое планерка и что именно на ней происходит. Взаимодействие персонажей на фотографии остается неистолкованным.)
ВАРИАНТ № 2. ПРИЕМЛЕМЫЙ
Редакторы газеты «Мой район» 12 декабря обсуждают на планерке идеи материалов, которые должны выйти в новогоднем номере. Слева направо: Алексей Терехов (замредактора), Алина Базелюк (дизайнер), Евгений Гладин (фоторедактор) и Игорь Романенко (выпускающий). На переднем плане — Дмитрий Сурнин (главный редактор). Фото Алексея Конькова. (В целом понятно, что происходит на фотографии, когда и где это происходит, кто действующие лица. Однако непонятно, с чем связана, например, активная жестикуляция, и непонятно, в чем история.)
ВАРИАНТ № 3. ИНФОРМАТИВНЫЙ
Дизайнер Алина Базелюк (в центре) демонстрирует, какой толщины должна быть пачка денег, за которые она еще раз согласится делать новогодний номер. Редакционная планерка, на которой обсуждаются содержание и оформление праздничного выпуска, началась в «Моем районе» в пять вечера 12 декабря и идет уже два часа вместо положенных 30 минут. Главный редактор Дмитрий Сурнин (в центре, спиной) просит еще идей. На заднем плане (слева направо): замредактора Алексей Терехов, фоторедактор Евгений Гладин и выпускающий Игорь Романенко. Фото Алексея Конькова. (Ясно, что происходит на фото, кто персонажи и какова их роль. Эмоции и взаимодействия в кадре объяснены. Также ясно обозначены обстоятельства происходящего — время, место, причинно-следственные связи.)
ВАРИАНТ № 4. РАЗВЕРНУТЫЙ (с цитатой)
Дизайнер Алина Базелюк (в центре) демонстрирует, какой толщины должна быть пачка денег, за которые она еще раз согласится делать новогодний номер. Редакционная планерка, на которой обсуждаются содержание и оформление праздничного выпуска, началась в «Моем районе» в пять вечера 12 декабря и идет уже два часа вместо положенных 30 минут. Главный редактор Дмитрий Сурнин (в центре, спиной) просит еще идей. «Праздничные номера — это редакционный ад. Рекламному отделу темы подавай за два месяца. При этом много чего нужно дополнительно рисовать дизайнерам и иллюстраторам. Они — зайки, но иногда срываются. И да, трудно находить яркие идеи, когда обо всем писали уже миллионы раз», — объясняет Сурнин возникающие сложности. На заднем плане (слева направо): замредактора Алексей Терехов, фоторедактор Евгений Гладин и выпускающий Игорь Романенко. Фото Алексея Конькова. (Цитата дает возможность «зазвучать» некоторым персонажам на снимке, добавить личную эмоциональную оценку, что-то дополнительно объяснить.)
ВАРИАНТ № 5. РАЗВЕРНУТЫЙ (с цитатой и дополнительной историей)
Дизайнер Алина Базелюк (в центре) демонстрирует, какой толщины должна быть пачка денег, за которые она в следующий раз согласится делать новогодний номер. Редакционная планерка, на которой обсуждаются содержание и оформление праздничного выпуска, началась в «Моем районе» в пять вечера 12 декабря и идет уже два часа вместо положенных 30 минут. Главный редактор Дмитрий Сурнин (в центре, спиной) просит еще идей. «Праздничные номера — это редакционный ад. Рекламному отделу темы подавай за два месяца. При этом много чего нужно дополнительно рисовать дизайнерам и иллюстраторам. Они — зайки, но иногда срываются. И да, трудно находить яркие идеи, когда обо всем писали уже миллионы раз», — объясняет Сурнин возникающие сложности. 40 % российских журналистов, опрошенных исследовательским центром Bogus Research, назвали изготовление специального новогоднего выпуска неприятной рабочей обязанностью. 30 % не любят праздничные номера ко Дню святого Валентина, а 25 % — выпуски к первому сентября. На заднем плане (слева направо): замредактора Алексей Терехов, фоторедактор Евгений Гладин и выпускающий Игорь Романенко. Фото Алексея Конькова. (Контекст позволяет вписать происходящее в более широкую картину и плюс сообщить дополнительную информацию, убрать ее из текста и таким образом сделать этот текст короче и читаемей.)