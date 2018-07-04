Подписи к фотографиям: почему они важны и на что редакторы должны обращать внимание

Подписи к фотографиям люди читают чаще, чем даже тексты (см. график). При этом в российской прессе подписи остаются, пожалуй, одними из самых пренебрегаемых элементов на полосе, «бедными родственниками» в семействе текстов, графики и иллюстраций. Часто подписей нет вообще, а когда они есть, то сделаны они для галочки — просто ничего не значащие фразы. Между тем плохо сделанная подпись способна исказить саму идею снимка, нарушить логику повествования или даже разрушить замысел информационного пакета в целом.

ПОДПИСЫВАЙТЕ

Хорошее фото без подписи — картинка, пусть даже и выдающаяся картинка. Фото с подписью — документ. Подпись дает возможность объяснить, что происходит, дать ту информацию, которая не очевидна из снимка. (См. «Как правильно подписать фотографию».) Фото с хорошей развернутой подписью может быть целой историей уже само по себе. Снимок приводит в газету лица живых людей, героев, с которыми читатель может себя ассоциировать. Но подпись, которая рассказывает нам что-то об этих людях, дает их имена, делает этих людей реальными, настоящими.

ИДЕНТИФИЦИРУЙТЕ

Называйте основных действующих лиц на фотографии (имена, фамилии, если возможно и уместно, возраст и род занятий). Желательно — место и время, где сделан снимок. Объясняйте, что на нем происходит, если это не очевидно. Пример: «Сестры Алина и Нина Кротовы (6 лет и 2 года) играют в «дом» в детской комнате магазина «Идея» на Ивановском шоссе поздно вечером 7 марта. Родители уже два часа занимаются покупками — в торговых центрах города начались предпраздничные распродажи». Фотожурналист обязан записать имена всех героев, взять контактные телефоны, если речь не идет о каких-то массовых мероприятиях, где собрать такую информацию физически невозможно. Если герои настаивают на анонимности, то читателю должно быть понятно, почему их имена не называются. Журналист должен собрать и другую информацию: возраст, род занятий, записать цитаты, пометить, чем именно занимаются люди, зафиксировать местоположение, время, названия предметов в кадре, если последнее не очевидно. В итоге неизвестно, какая именно информация понадобится для составления подписи, но эта информация у фотожурналиста должна быть. Географические ориентиры в подписи (вроде «в своей квартире на ул. Горького», «на перекрестке улиц Грушевского и Крещатика») помогают создавать ощущение «местности» кадра, заставить газету зазвучать локальнее. Далеко не всегда нужно перечислять всех действующих лиц на фото (или объекты). Когда группа людей (объектов) довольно большая, то иногда трудно бывает отделаться идентификаторами вроде «второй слева». В этих случаях помогают описания: «в зеленом свитере», «с золотым бантом в руках», «справа от дивана».

БУДЬТЕ ТОЧНЫ

Проверяйте факты. Подпись — это такой же журналистский материал, как и обычный текст. Нельзя перевирать имена, даты, места, возраст, додумывать, что происходит в кадре. На фотожурналисте лежит ответственность за первичный сбор этой информации, на редакторе — ответственность за ее перепроверку (для этого и могут понадобиться контактные телефоны героев).

Как работает хорошая подпись