Глаз замылился: как на ежегодных праздниках сделать необычный фоторепортаж

Даже на редких и ярких событиях не всегда удается создать оригинальный и запоминающийся фоторепортаж. А как быть с праздниками, которые повторяются из года в год и особо не меняются по содержанию? ЖУРНАЛИСТ поговорил с фотографом Александром Беленьким, который работал в «Коммерсанте» и The St.Petersburg Times. Вот семь советов по съемке «приевшихся» сюжетов.

Соревнование с самим собой

После работы на множестве мероприятий у фоторепортеров могут появиться уже готовые решения, сюжеты, которые ранее приносили успех. В этот момент важно не стать заложником мысли, что ранее интересная идея будет такой долгое время. Необходимо постоянно искать новые кадры, детали и не повторять не только общественные штампы, но и свои предыдущие материалы.

Работа с техникой

При поиске оригинального кадра не стоит ограничиваться тем, что происходит в объективе — иногда можно поиграть с самой камерой. Например, Дмитрий Ловецкий, фоторепортер агентства Associated Press, во время подготовки к съемкам Бессмертного полка в Санкт-Петербурге соорудил шестиметровый штатив. Фотограф соединил три монопода в один высокий и получил новый ракурс для съемки шествия. В итоге снимок использовался как в российских, так и зарубежных СМИ (фотография Ловецкого на сайте РБК, на сайте британского издания The Independent), а идею с удлиненным штативом подхватили другие коллеги.