Глаз замылился: как на ежегодных праздниках сделать необычный фоторепортаж

7 советов от фотографа «Коммерсанта» и The St.Petersburg Times
Даже на редких и ярких событиях не всегда удается создать оригинальный и запоминающийся фоторепортаж. А как быть с праздниками, которые повторяются из года в год и особо не меняются по содержанию? ЖУРНАЛИСТ поговорил с фотографом Александром Беленьким, который работал в «Коммерсанте» и The St.Petersburg Times. Вот семь советов по съемке «приевшихся» сюжетов.
Соревнование с самим собой
После работы на множестве мероприятий у фоторепортеров могут появиться уже готовые решения, сюжеты, которые ранее приносили успех. В этот момент важно не стать заложником мысли, что ранее интересная идея будет такой долгое время. Необходимо постоянно искать новые кадры, детали и не повторять не только общественные штампы, но и свои предыдущие материалы.
Работа с техникой
При поиске оригинального кадра не стоит ограничиваться тем, что происходит в объективе — иногда можно поиграть с самой камерой. Например, Дмитрий Ловецкий, фоторепортер агентства Associated Press, во время подготовки к съемкам Бессмертного полка в Санкт-Петербурге соорудил шестиметровый штатив. Фотограф соединил три монопода в один высокий и получил новый ракурс для съемки шествия. В итоге снимок использовался как в российских, так и зарубежных СМИ (фотография Ловецкого на сайте РБК, на сайте британского издания The Independent), а идею с удлиненным штативом подхватили другие коллеги.
Прием аналогии
В этом случае повторение уже существующих изображений приобретает иной смысл. Главной фишкой кадра становится сюжет, напоминающий работу великих классиков, образ, который запомнился в культуре. Так, на масленице можно найти кадры композиционно напоминающие некоторые картины Брейгеля и обыграть их в современном ключе.
Кадр в процессе
Иногда важно ждать подходящий момент, иногда, наоборот, быстро реагировать и ловить какое-то действие, неподдельную эмоцию. В готовом кадре должны отражаться не постановочные фигуры, а сам процесс праздника. Фотограф, как наблюдатель, смотрит за разными персонажами на мероприятии и пытается предугадать, будет развиваться действие или нет. Неизвестно, что ждет в финале, ведь далеко не каждый фоторепортаж завершается созданием шедевра. К этому необходимо морально подготовиться.
Эксперименты с символом праздника
Есть ключевые образы, которые определяют общую тему репортажа. Для Дня Победы — это георгиевская лента, парад, ветераны, для Масленицы — это блины, народные гуляния и сжигание чучела. Запечатлеть эти символы необходимо, потому что они прямо рассказывают о сути происходящего. Но необязательно пробиваться в первый ряд и фотографировать горящее чучело отдельно от всех остальных деталей праздника. Можно захватить передним планом толпу людей или сместить фокус на телефоны, в экранах которых будет отражаться символ праздника.
Глазами человека
Праздники или районные мероприятия в большинстве случаев делаются для людей. Атрибуты, символы в отрыве от живого человека не смогут показать полную картину происходящего. О идее мероприятия может рассказать выражение лица, эмоции гостей, которые пришли, например, на день города. И не обязательно фиксировать только положительные впечатления, иногда можно запечатлеть безразличие на фоне каких-то событий и создать интересный контраст. Не стоит снимать протокольные мероприятия с участием чиновников или уже срежиссированное действие. Живые люди и их эмоции важнее для зрителя.
Один за всех
При съемке массовых праздников с большим количеством людей или шествием важно найти и выделить одного-двух персонажей, которые могут стать собирательным образом всех остальных. Это может быть типичный для мероприятия костюм или плакат в руках, который отражает идею всей демонстрации. Но есть и обратный подход к съемке толпы: интересным решением станет человек, выбивающийся из общего ритма.