О фоторедактировании и самоцензуре

Про борьбу хорошего с очень хорошим в фотографических голова
У фотографов всех мастей есть одна пожизненная проблема — отбор снимков, выбор лучшего из хорошего. Причем она больше, чем кажется на первый взгляд: отбирать надо не только среди отснятого, но еще и до или во время съемки. Отбирать сюжет, ракурсы, свет и тени, линии и цветовые пятна, чтобы получить искомый снимок.
Как этот процесс назвать? Можно сказать, что вдохновение тебя посетило или желание получить гонорар, можно — фоторедактированием (хотя это, строго говоря, относится к постсъемочной работе) или самоцензурой. Не следует, кстати, пугаться этого слова, цензура существует в любом обществе в разных формах. Применительно к фотографии это, скорее, самоограничение, направленное на достижение лучшего результата из возможных. Возьмем фоторепортера, его задача — выполнить задание максимально эффективно, быстро и соответственно формату издания. И тут самоограничение, оно же самоцензура, работает беспощадно — ты на задании, отбрасываешь все мешающее, все постороннее и снимаешь то, что нужно твоему изданию, снимаешь с четким пониманием формата издания. Условно говоря, работая для журнала о светской жизни, нет нужды снимать альпийскую горку или грядки морковки — это другой формат, тематика газет и журналов о дачной жизни.
Вы можете возразить: а как же творческое начало, поиск нового, пресловутое «я художник, я так вижу»? Так это же позиция первого человека на земле, человека с ясным взглядом дикаря, не знающего, что все до него отснято тысячу раз и ценится только что-то новое, и не просто новое, а интересное зрителям, и не просто абстрактным зрителям, а целевой аудитории издания. А то может быть и так, что ты отснял юмористический танец маленьких лебедей на краю проруби, их изображали толстые дядьки — «моржи» в белых балетных пачках. Зрелище было «прикольным» и смешным, зрители приняли его на ура, а тебе сообщили, что это не соответствует идеологии издания! И съемка пошла в корзину, а ты пошел снимать традиционные матрешки, тройки и балалайки…
Наверное, самоцензура, самоотречение есть необходимейшая вещь, если ты хочешь добиться чего-то нового! Очень интересно смотреть за соревнованием фоторепортеров на традиционных событиях, которые они снимают из года в год, например, парадах на Красной площади. На какие только ухищрения не идут репортеры-зубры, за плечами которых десятки лет первоклассных съемок! И каждый раз радуешься, увидев оригинальные снимки Александра Земляниченко и Александра Неменова, Ильи Питалева или Жени Новожениной.
Из съемок ноябрьского парада понравился необычный снимок Юлии Замятиной, которая, по ее словам, решила сыграть на контрасте неподвижной фигуры линейного солдата и шагающего парадного расчета юнармейцев — длинная выдержка размыла движение строя, размазала, превратила в безликое течение под присмотром часового. А ведь можно было снять, как снимали тысячу раз до этого, резко и четко, ловя наивыгоднейшую и традиционную фазу движения.
Фоторедактирование, оно же самоцензура, очень важно при отборе снимков из сотен и тысяч сделанных. Как отобрать, что взять лейтмотивом, что «выстрелит» в серии или фотопроекте? Хорошо, если ты свободный художник! И у него есть свои цензурные фильтры. Но хотя бы нет газетно-журнальных требований.
Думаю, что успех молодых фотожурналистов сильно зависит от самоограничений, от целенаправленности, тесно связанной с дисциплиной и навыками съемки и отбора снимков. Выработка таких навыков, на мой взгляд, является ключевой в процессе обучения на любом журфаке, где есть фотогруппа. Раньше фотогруппы были исключительно мужскими, сейчас наоборот. Дарья Леснева, студентка четвертого курса журфака МГУ, делает дипломный фотопроект. Мы с ней долго думали, что отобрать из ее съемки на Байконуре. Было ощущение, что она снимала как степной акын — «что вижу, то и пою». Потом мы начали ограничивать отбор, потом стало понятно, что есть два массива снимков — рабочий сегодняшний Байконур и старый, разбитый и ржавый. Отсюда родилось название фотопроекта — «Блеск и нищета Байконура», и отбирать стало легче, но сразу стали видны лакуны, пробелы в визуальном ряде.
Стало ясно, что надо еще раз ехать на Байконур и доснимать уже под конкретную идею. Вот что это — работа над фотопроектом, самоцензура или самоконтроль? И то, и другое, и третье (вместе с творческими муками). Такие муки испытывала уже упомянутая Юлия Замятина, снимавшая в фан-зоне футбольных болельщиков прошлогоднего чемпионата мира. Я взял из этого проекта несколько крупных планов, дублей одного сюжета и увидел, как работала мысль фотографа и при съемке, и при отборе.
Съемка одного сюжета длилась около минуты, отбор самого выразительного кадра длился пару часов — надо было много крутить снимки, сочетать их друг с другом, менять местами, выбирать и отвергать, пока фотограф не остановился / остановилась на двойном профиле с яростным взглядом исподлобья, наиболее динамичном и напряженном как по композиции, так и по цветам.
Когда долго работаешь в профессии, то многие ступени отбора снимков проходишь почти на автомате — ты уже знаешь, какой снимок нужен или какой в моде у заказчиков коммерческих съемок, какие требования у твоего родного издания. Поэтому очень быстро кадрируешь снимок, выбрасываешь тот, на котором глаза у человека прикрыты или он говорит на трибуне, и выбираешь снимок поприличнее, ибо в 90 % случаев на фотографии говорящий человек выглядит довольно скверно или просто некрасиво. Но иногда появляется нечто свежее в виде слов редактора, что на этом снимке героиня выглядит недостаточно счастливой! И ты ищешь вариант с более счастливой физиономией. Так что тренировка самоцензуры ведется всегда, борьбе хорошего с очень хорошим нет конца!