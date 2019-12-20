О фоторедактировании и самоцензуре

У фотографов всех мастей есть одна пожизненная проблема — отбор снимков, выбор лучшего из хорошего. Причем она больше, чем кажется на первый взгляд: отбирать надо не только среди отснятого, но еще и до или во время съемки. Отбирать сюжет, ракурсы, свет и тени, линии и цветовые пятна, чтобы получить искомый снимок.

Как этот процесс назвать? Можно сказать, что вдохновение тебя посетило или желание получить гонорар, можно — фоторедактированием (хотя это, строго говоря, относится к постсъемочной работе) или самоцензурой. Не следует, кстати, пугаться этого слова, цензура существует в любом обществе в разных формах. Применительно к фотографии это, скорее, самоограничение, направленное на достижение лучшего результата из возможных. Возьмем фоторепортера, его задача — выполнить задание максимально эффективно, быстро и соответственно формату издания. И тут самоограничение, оно же самоцензура, работает беспощадно — ты на задании, отбрасываешь все мешающее, все постороннее и снимаешь то, что нужно твоему изданию, снимаешь с четким пониманием формата издания. Условно говоря, работая для журнала о светской жизни, нет нужды снимать альпийскую горку или грядки морковки — это другой формат, тематика газет и журналов о дачной жизни.

Вы можете возразить: а как же творческое начало, поиск нового, пресловутое «я художник, я так вижу»? Так это же позиция первого человека на земле, человека с ясным взглядом дикаря, не знающего, что все до него отснято тысячу раз и ценится только что-то новое, и не просто новое, а интересное зрителям, и не просто абстрактным зрителям, а целевой аудитории издания. А то может быть и так, что ты отснял юмористический танец маленьких лебедей на краю проруби, их изображали толстые дядьки — «моржи» в белых балетных пачках. Зрелище было «прикольным» и смешным, зрители приняли его на ура, а тебе сообщили, что это не соответствует идеологии издания! И съемка пошла в корзину, а ты пошел снимать традиционные матрешки, тройки и балалайки…

Наверное, самоцензура, самоотречение есть необходимейшая вещь, если ты хочешь добиться чего-то нового! Очень интересно смотреть за соревнованием фоторепортеров на традиционных событиях, которые они снимают из года в год, например, парадах на Красной площади. На какие только ухищрения не идут репортеры-зубры, за плечами которых десятки лет первоклассных съемок! И каждый раз радуешься, увидев оригинальные снимки Александра Земляниченко и Александра Неменова, Ильи Питалева или Жени Новожениной.

Из съемок ноябрьского парада понравился необычный снимок Юлии Замятиной, которая, по ее словам, решила сыграть на контрасте неподвижной фигуры линейного солдата и шагающего парадного расчета юнармейцев — длинная выдержка размыла движение строя, размазала, превратила в безликое течение под присмотром часового. А ведь можно было снять, как снимали тысячу раз до этого, резко и четко, ловя наивыгоднейшую и традиционную фазу движения.