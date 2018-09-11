Фотографы обычно одиноки

Звучит это непривычно, но фотограф одинок, он всегда по другую сторону камеры, смотрит со стороны, никогда не выходит на сцену, то есть в кадр.

Посудите сами, где фотографы могут встретиться? На съемке, если их там оказалось несколько, в редакции, в пресс-туре? Да, но в пресс-туры не всегда попадаешь, в редакции фотокоры не толпятся, на съемке — работа мешает. Остаются фотофестивали — именно там встречаются одиночества! Встречаются, общаются, отдыхают и учатся: это не только фототусовки, но и хорошие площадки для обучения.

В августе в Угличе, районном центре Ярославской области, уже в 12-й раз прошел «Фотопарад». Первый провели для повышения туристической привлекательности Углича, но очень быстро он стал фотографическим явлением большого масштаба. Основа праздника — выставки, лекции и мастер-классы признанных мастеров. Более 800 участников из России, Германии, Дании, Казахстана, Украины, Молдовы и Белоруссии прошли парадной колонной по центральной улице Углича к Дому кино, ставшему центром фестиваля.

Основной темой двенадцатого «Фотопарада» стала современная фотография. Нельзя сказать, что тема оригинальна, но подана в этом году она была очень хорошо: вместила в себя и фотопроекты, и блиц-конкурсы, и лекции по фотожурналистике, и мастер-классы по съемке спорта (снимали тренировки команды аквабайкеров), портрета и моделей.

Впервые был организован конкурс фотоклубов. Казалось бы, что они ушли вместе с советской эпохой, оказывается — нет. В Углич приехали 11 фотоклубов! Мне понравились работы детского фотоклуба «Творческая академия «Яблоко» из столицы Казахстана Алматы. Москвичи удивили появлением нового клуба «А2», в котором состоят многие известные фотографы. Клуб начнет занятия в сентябре.

Участнику хотелось разорваться на две-три части, чтобы успеть туда, где интересно. Многие приехали в Углич для того, чтобы встряхнуть свои фотографические мозги, чтобы в общении с мастерами и коллегами увидеть что-то новое, зарядиться творческой энергией, подхлестнуть свои амбиции. В этом я вижу основную заслугу угличского «Фотопарада». Он не один в нашей стране, но он — из самых ярких и интересных.