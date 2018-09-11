Фотографы обычно одиноки

Но иногда они сбиваются в стаи, и тогда жизнь кипит. Как на «Фотопараде» в Угличе
Звучит это непривычно, но фотограф одинок, он всегда по другую сторону камеры, смотрит со стороны, никогда не выходит на сцену, то есть в кадр.
Посудите сами, где фотографы могут встретиться? На съемке, если их там оказалось несколько, в редакции, в пресс-туре? Да, но в пресс-туры не всегда попадаешь, в редакции фотокоры не толпятся, на съемке — работа мешает. Остаются фотофестивали — именно там встречаются одиночества! Встречаются, общаются, отдыхают и учатся: это не только фототусовки, но и хорошие площадки для обучения.
В августе в Угличе, районном центре Ярославской области, уже в 12-й раз прошел «Фотопарад». Первый провели для повышения туристической привлекательности Углича, но очень быстро он стал фотографическим явлением большого масштаба. Основа праздника — выставки, лекции и мастер-классы признанных мастеров. Более 800 участников из России, Германии, Дании, Казахстана, Украины, Молдовы и Белоруссии прошли парадной колонной по центральной улице Углича к Дому кино, ставшему центром фестиваля.
Основной темой двенадцатого «Фотопарада» стала современная фотография. Нельзя сказать, что тема оригинальна, но подана в этом году она была очень хорошо: вместила в себя и фотопроекты, и блиц-конкурсы, и лекции по фотожурналистике, и мастер-классы по съемке спорта (снимали тренировки команды аквабайкеров), портрета и моделей.
Впервые был организован конкурс фотоклубов. Казалось бы, что они ушли вместе с советской эпохой, оказывается — нет. В Углич приехали 11 фотоклубов! Мне понравились работы детского фотоклуба «Творческая академия «Яблоко» из столицы Казахстана Алматы. Москвичи удивили появлением нового клуба «А2», в котором состоят многие известные фотографы. Клуб начнет занятия в сентябре.
Участнику хотелось разорваться на две-три части, чтобы успеть туда, где интересно. Многие приехали в Углич для того, чтобы встряхнуть свои фотографические мозги, чтобы в общении с мастерами и коллегами увидеть что-то новое, зарядиться творческой энергией, подхлестнуть свои амбиции. В этом я вижу основную заслугу угличского «Фотопарада». Он не один в нашей стране, но он — из самых ярких и интересных.
Для меня наибольший интерес представляли лекции мастеров фотожурналистики. Думаю, вы согласитесь, что шанс поговорить с признанным мэтром в обычной жизни крайне мал, а на таком фотопразднике это сделать легко. Валерий Мельников, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», дважды лауреат World Press Photo, показал свои съемки из Донбасса, рассказал про трудности работы в экстремальных условиях. Не военные, но вполне экстремальные условия были темой беседы Виктора Лягушкина, постоянного автора National Geographic, специалиста мирового уровня по съемкам в пещерах и подводном мире. Запомнилось и выступление Георгия Пинхасова, единственного отечественного фотографа, работающего в знаменитом фотоагентстве Magnum. Пинхасов, от которого ждали подробностей о технике, о свете и цвете в его снимках (он признанный мастер цвета), говорил о том, что время одиночных снимков уходит, телевидение и интернет напрочь лишили народ интереса к таким снимкам. Сейчас интересны фотопроекты, над которыми работают долго и упорно. А потом поразил всех, сказав, что очень много снимает на айфон.
На айфон снимает и Дмитрий Марков, ставший для меня открытием — его персональная выставка под «сетевым» названием «#Черновик» поражает снимками простой жизни наших людей, столь далекой от телевизионной картинки. Он еще и хорошо пишет, что большая редкость для фотографа. Живет Марков в Пскове, издал книгу с таким же названием и продолжает снимать провинциальную в основном жизнь…
О жизни агентских фотокоров, об организации съемок Олимпийских игр, чемпионатов мира, политических саммитов рассказал в своей лекции Константин Лейфер, глава «Фотохроники ТАСС». Поразительно, как ускорилась жизнь в фотографии: от щелчка затвора до появления снимка на ленте агентства проходит минута-другая, иногда 20-30 секунд. О фотослужбе журнала говорил Валерий Дзялошинский, директор фотослужбы «Русского репортера». Он отметил, что журнал охотно печатает хорошие снимки, которые приходят «самотеком», но трудное финансовое положение нашей «бумажной» прессы мешает достойной оплате таких публикаций. Добавлю от себя: публикации сейчас не являются средством заработка, это вопрос удовлетворения творческих амбиций и ступеньки в репутации — напечататься в «Русском репортере» весьма почетно.
Важнейшей частью «Фотопарада» было портфолио-ревю, на него записывались заранее, каждому отводилось 15 минут, за которые надо показать свои снимки, выслушать мнение мастера и успеть поспорить с ним. Многие выходили в слезах — Гаврилов обругал, Вяткин говорил «снимай шире», но очень многим общение с мастерами давало новые изобразительные ходы, а то и полностью меняло концепцию серии.
Были в Угличе и выставки, в которых сливались документализм и арт, — это четкая тенденция современной фотографии, отходящей от сиюминутной информативности (телевидение и соцсети давно обставили нас в оперативности). Ярким примером такого сплава стала экспозиция «Точка на карте» (с темой «Возможность будущего»). Куратором ее был уже упомянутый Валерий Мельников. Гранпри присудили фотопроекту «Сезоны Веры» белорусского фотографа Татьяны Ткачевой. Он сделан по лекалам современных требований к снимкам и тексту. Проект о 91-летней женщине, жизнь которой предстает через ее одежду, вызвал ожесточенные споры среди мастеров: где тут работа фотографа? где свет, где интересный ракурс?
Нельзя обойти вниманием участие в «Фотопараде» фирмы «Олимпус», известной своими беззеркальными камерами с превосходной оптикой. На ее стенде можно было взять напрокат любую камеру и объектив и попробовать в реальной съемке. В этом году в Угличе появился конкурент и партнер — «Панасоник». Две эти фирмы совместными усилиями создали систему взаимозаменяемых камер и объективов. Думаю, что после Углича многие задумаются о переходе на новый инструмент — беззеркалки.
Я не один такой счастливый — «Фотопарад» в Угличе вдохновил и московского фотографа Наталью Макарову: «Для меня главной задачей в этом году было привезти в своей голове новые мысли, избавиться от стереотипов. Увидеть, что фотография не ограничивается одной лишь документалистикой. Сходить в гости к тем, о ком я хочу рассказывать в своих фотографиях. Конечно, времени снять историю не хватило, но мы замечательно пообщались — для меня это было главное. Как счастлива я была всех видеть! Даже встретила того, кого не ожидала».