Школа фотожурналистики: три тайма фотокниги о регби

Юлия никогда живьем регбистов не видела, а тут...

Три последовавших года она ездила на тренировки и матчи, участвовала в клубных вечерах и благотворительных балах, которые клуб проводит в пользу детей с ограниченными возможностями. Стала членом клуба. Идея фотопроекта про регбистов захватила ее полностью. Проект «Быть драконом» находится на стыке спортивной фотожурналистики и фотодокументалистики. Нельзя сказать, что регби популярно в нашей стране, но этот вид спорта зрелищен и имеет своих поклонников. У регбийного клуба «Московские драконы» есть много особенностей и традиций. Но никогда раньше с клубом не работали серьезные фотографы. Проблема, которая встает перед любым фотографом, создающим фотопроект, — как снимать? Какой визуальный язык выбрать? Можно было сыграть на фактуре, на цвете, но Юля выбрала необычный для спортивной съемки вариант черно-белой фотографии, сознательно отказавшись от цвета, ярких и контрастных цветов, столь привычных для спортивной фотографии.

Вторая проблема — сам клуб с его особенностями и традициями. «Московские драконы» — это не столько спортивный, сколько автономный, ни от кого не зависящий социальный клуб, где представители разных слоев общества равны между собой — от работника прачечной, таксиста, инженера до топ-менеджера крупной компании, и цель его — привлечение людей в этот вид спорта. Регбисты тренируются и играют, радуются победам и огорчаются поражениям. В клубе взрослые люди, основной массив возрастом 30–40 лет, это не профессиональный спортклуб, а некое сообщество людей, увлеченных игрой и своим стилем жизни. Фотографу тут нужно было найти, нащупать особый стиль съемки.

В результате Ю. Замятина сняла весь проект в черно-белом варианте, с высоким контрастом, применяя приемы смаза и проводки, создавая не столько образ игры, сколько образ содружества людей, увлеченных этой игрой. Игра игрой, но если на поле возник конфликт, то его стараются сгладить существующим в клубе обычаем, называемым boat race, — игроки садятся в два ряда, как гребцы в лодках, и пьют «примирительное» пиво в знак спортивной дружбы и хороших мужских отношений. Регби — суровая игра, в ней часты спортивные травмы, но это не останавливает «Московских драконов» на пути к победе! Не пугает никого дивный обычай (применяется как награда или как наказание) выдавливать дольку лимона в глаз награжденному или наказанному. Делается это так: наливают рюмку текилы, готовят соль и лимон. «Клиент» лижет соль, потом выдавливают лимонный сок ему в глаз, после чего герой анестезируется текилой. Все просто: лимон в глаз, текила в рот!

Проект «Быть драконом» Юля показала на своей персональной выставке в Белгороде, в галерее фотоискусства имени В.А. Собровина. На вернисаж пришли белгородские регбисты. Ошеломленным зрителям показали несколько стандартных регбийных ситуаций.

В регбийном матче два тайма, но у «Московских драконов» — три! Третий тайм — это тур по пабам с друзьями и соперниками, со всеми, кто поддерживает атмосферу дружбы и спорта.

Из предисловия к фотокниге, написанного бывшим «драконом», англичанином Саймоном Коттреллом: «В футбол, как говорят комментаторы, надо играть два тайма. Регби, без сомнения, невозможно без третьего. В этом пресловутом «третьем тайме» звезда «Московских драконов» сияет ярче всего. И это то, чем старая гвардия вправе гордиться. От легендарной теперь «Драконовской Текилы» к «Газзлеру» и печально известному коктейлю «Иссык-Куль» «драконы» сохраняют заслуженную репутацию инноваторов в распитии и мастеров в развлечении. Мало кто из присутствовавших сможет забыть, как Moscow Dragons учили сборную Ирландии по регби пить водку в Красноярске (они были плохими учениками!). В лучших традициях регбийных клубов по всему миру «драконы» любят петь. И хотя сейчас они скорее поют «Катюшу», а не «The Hairs on Her Dicky Dido» или «Sloop John B.», однако поют, хотя в этом пении скорее больше задора, чем умения!»

Фотокнига «Быть драконом» тоже имеет три тайма, и в третьем — снимки к «драконам» вне поля.

Книга пока существует в единственном экземпляре. В будущем году «Московским драконам» будет 25 лет. А потом грядет 200-летие регби!

Возможно, что к юбилеям «Быть драконом» будет напечатана приличным для фотокниг тиражом, и тогда ее можно будет посмотреть и даже купить. Любители регби увидят игру, а любители фотографии — авторский взгляд на драконий мир...