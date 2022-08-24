Фотограф тут рядом: о работе в благотворительном фонде

Рассказывает Светлана Троицкая, штатный работник фонда
«Антон тут рядом» — благотворительный фонд системной поддержки людей с аутизмом. Каждый день на площадках фонда студенты и сотрудники вместе работают в инклюзивных мастерских: создают уникальные вещи и предметы декора. Также у «Антон тут рядом» есть 17 проектов помощи аутичным детям и взрослым — вся поддержка оказывается бесплатно.
Для тех, кто пока не может быть рядом, но кому интересна деятельность фонда, в соцсетях ежедневно публикуются итоги мероприятий, достижения студентов, их мысли и фотографии. Их уже два года бережно хранит штатный фотограф фонда, Светлана Троицкая. Сейчас она фотографирует студентов в центре на Невском.
На этой неделе тут непривычно шумно. По длинному коридору на скейте едет Гоша в костюме Пчелокота, Арсений освещает ему путь разноцветными светодиодами, а Лиза, пританцовывая, мелодично аккомпанирует ребятам маракасами.
Гоша, Арсений и Лиза — юные участники детского кинолагеря, который начался почти сразу после летней резиденции фонда. Событий нынче очень много и важно сохранять важные моменты на снимках, чтобы потом подвести итоги насыщенного лета.
Следуем за Пчелокотом, пробираясь через картонные декорации: преодолели застывшие в кадре волны, логово Бэтмена и перешагнули бумажных зомби. Затаившись в картонных пейзажах, Светлана Троицкая щелчками камерами подыгрывает Лизиным маракасам.
Света, наравне с тьюторами и преподавателями, тут бывает очень часто, ее задача — передавать через картинку тепло фонда и трогательность студентов, их успехи и эмоции.
«Я работаю в фонде уже почти два года. Началось все с того, что я долго следила за его деятельностью и пыталась решиться на волонтерский год, но не получалось по разным причинам. Когда я увидела вакансию, у меня не было никаких сомнений. Думаю, получить работу мне помогло мое достаточно объемное к этому моменту портфолио и то, что я полностью разделяю ценности фонда. Кто-то шутит, что мне помогла моя фамилия (центр на Троицкой открылся самым первым в фонде).
Помимо портфолио — образование, я училась в Москве в Школе Родченко, в мастерской Игоря Мухина и в Санкт-Петербурге в Школе современной фотографии “Докдокдок”».
Еще не проснувшийся Мирослав, увидев устремленный на него объектив, блеснул глазами на Свету и, вскарабкавшись на диван, принялся позировать. Пальцами он потянулся в сторону фотографа, по-модельному приподнял подбородок и заулыбался. Светины щелчки камеры, как будильник, разбудили студента и сами стали более бодрыми и живыми.
«Кто-то любит фотографироваться и охотно позирует на камеру, кто-то не любит, и ему нужно время, чтобы привыкнуть к фотоаппарату, реакция студентов фонда, такая же, как и у всех. Обычно, если кто-то показывает свое негативное отношение к съемке, я пытаюсь поговорить и выяснить почему так. Если после этого человек все равно не хочет фотографироваться — я не буду давить не него, отказ от съемки — это его право».
По следам Бэтмена и Пчелокота заворачиваем в солнечную комнату, заставленную красками, нитками и бумагой. Сегодня в «переплетной» создаются настоящие киноафиши для лагеря. В остальное время студенты фонда создают тут новые иллюстрации и шрифты, изготавливают продукцию.
В палитре ярких пятен и коллажей, Света с легкостью фокусирует нарисованный Вовой портрет, измазанные в гуаши руки Миланы, вырезанного Левой Винни-Пуха.
«Когда долго находишься в одном сообществе, начинаешь жить вместе с ним и иначе ощущаешь мир. Я чувствую себя частью фонда, поэтому все происходит само собой: удается подмечать детали, ловить моменты и эмоции студентов. Фирменный стиль фонда — черно-белые фотографии. Мне это очень близко: когда из фотографии уходит цвет, это помогает лучше сфокусироваться на герое или взаимодействии, которое происходит в кадре, зритель остается один на один с эмоцией, которую можно прочитать во взгляде, жесте, улыбке».
Студенты фонда в компании Светы вышли на прогулку. Андрей, надев маску ниндзя, просит сделать несколько «классных снимков», а вот Саша, усевшись в тенек, наоборот, пока не готов к съемке и просит его не снимать. В конце прогулки — вечерний круг, все благодарят друг друга за день и делятся эмоциями. «Спасибо, что дали запечатлеть на фотографиях вас и ваши улыбки», — говорит Света.
«Самое замечательное в работе фотографа «Антон тут рядом», конечно же, люди! У нас очень слаженная и крутая команда, а студенты фонда — мой главный и сильный источник вдохновения, с ними я и общаюсь через свои снимки. Для меня фотография — это способ коммуникации, возможность показать людей и события так, как я их вижу и ощущаю».
После детского лагеря Света отправляется с фондом на Ладогу, чтобы бережно вклеить в ленту соцсетей снимки в палатках, плащах и лодках. Чтобы каждый подписчик фонда, будучи в офисе или дома, на даче или в городе, тоже оставался рядом.