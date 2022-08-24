Фотограф тут рядом: о работе в благотворительном фонде

На этой неделе тут непривычно шумно. По длинному коридору на скейте едет Гоша в костюме Пчелокота, Арсений освещает ему путь разноцветными светодиодами, а Лиза, пританцовывая, мелодично аккомпанирует ребятам маракасами.

Гоша, Арсений и Лиза — юные участники детского кинолагеря, который начался почти сразу после летней резиденции фонда. Событий нынче очень много и важно сохранять важные моменты на снимках, чтобы потом подвести итоги насыщенного лета.

Следуем за Пчелокотом, пробираясь через картонные декорации: преодолели застывшие в кадре волны, логово Бэтмена и перешагнули бумажных зомби. Затаившись в картонных пейзажах, Светлана Троицкая щелчками камерами подыгрывает Лизиным маракасам.

Света, наравне с тьюторами и преподавателями, тут бывает очень часто, ее задача — передавать через картинку тепло фонда и трогательность студентов, их успехи и эмоции.