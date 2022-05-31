Фотошкола: что такое везение

Рассказывает личный фотограф Владимира Жириновского
Однажды я заметил фамилию своего бывшего студента под снимком В. Жириновского, потом еще и еще — стало понятно, что Александр Сивов работает в штабе ЛДПР. Решил поговорить с ним о том, как ему работается в специфической нише личного фотографа, «личника», у харизматичного политика, первого лица партии, как ему работалось с недавно скончавшимся В.В.Жириновским.
«Спрашиваете, совпали ли ожидания по работе с реальностью? Нет, они разошлись, и сильно — я ожидал одного, но увидел другое. Ко многим вещам надо было привыкать. Привыкать к реалиям работы в аппарате партии. И представление мое о Жириновском как импульсивном задире и бретере в политике, возникшее от просмотра телетрансляций и чтения в инете, сильно поменялось.
На мой взгляд, весь этот эпатаж на публике и на трибуне — это продуманные действия, тщательно поддерживаемый стиль и образ. Оказалось, в повседневной жизни лидер ЛДПР — спокойный, с негромким голосом, очень умный и начитанный человек. Очень добрый к своей команде, он создал какую-то семейную атмосферу в руководстве — видел однажды, как он ругал сотрудника лет 50-ти, отчитывал его как-то по-отечески. Вообще, он был для многих как отец, ведь в команде много молодежи, особенно там, где занимаются прессой и общественными отношениями — в этом отделе у нас возраст от 22 до 34 лет. Молодая команда — молодая партия!
Еще у него прекрасная память — все цифры, детали он помнил наизусть. В целом, — глыба!
Я проработал с ним девять месяцев, практически постоянно с ним, лишь иногда посылали что-то подснять для сайта или выполнить чью-то просьбу о фото.
Снимал заседания, встречи, выступления — работы было очень много.
А начал с освоения фотоархива, месяц сидел за ним — зато теперь могу за пару минут найти все, что нужно!
Как я попал на эту работу? Нет, я не родственник Владимира Вольфовича. И в партии никого знакомого не было. Я в то время искал работу, мониторил Хед Хантер, и вдруг там появилась вакансия фотографа в ЛДПР.
Позвонил, сходил на встречу, потом дали пробное задание, выполнил его, потом взяли на работу. Такая вот история…
Аппаратуру дали, там нормальный репортерский комплект.
На мое счастье, Владимир Вольфович любил фотографироваться! Вообще, он прекрасно понимал значение прессы, телевидения, фотографии и всегда охотно и подолгу общался с журналистами. Надо сфотографироваться? Да сколько угодно! Часто он сам проявлял инициативу. Мог заметить какой-нибудь красивый цветок, например, и попросить у него сфотографировать. А вообще, в нашем пресс-центре говорили, что ВВЖ (именно так его все называли внутри коллектива) является мировым рекордсменом по количеству селфи с простыми людьми. Пытались посчитать и насчитали где-то 800 тысяч селфи. Это было несколько лет назад. Не знаю, насколько это правда, но, зная Владимира Вольфовича, охотно в это верю. Кроме одного: он не любил групповых фотографий. Если его просили сняться с какой-то группой, то он вставал к ним на три секунды, а потом: «Ну, пошли, пошли дальше!».
Какой был ритм работы? Разный. Иногда выпадали спокойные дни, но чаще — работа с утра до ночи: вместе с ним в кабинетах, залах, машинах, самолетах — переезды, перелеты, встречи, выступления. Я вышел на работу и сразу попал в предвыборную кампанию. Было нелегко, но безумно интересно. Обычно несколько кадров для соцсетей надо было сбрасывать сразу. Остальное можно было позже.
Знаете, он любил рассматривать не отдельные снимки, а снимки в фотоальбомах. Поэтому покупали фотоальбомы, я печатал снимки и вставлял их в уголки на листах альбома. ВВЖ очень неспешно и внимательно рассматривал фотографии. Альбомы забирал, как правило, домой.
Стиль общения со мной был спокойным, без нервотрепки. Но мог «взбодрить» — как-то, прививаясь от ковида в очередной раз, он в обязательной к заполнению анкете для вакцинации написал: «В случае летального исхода прошу винить фотографа!».
С ним, вообще, часто было весело. У ВВЖ потрясающее чувство юмора. И шутить он очень любит. Говорю в настоящем времени… С трудом верится, что его больше нет. Несомненно, символ эпохи!
Говорите, у меня хорошие снимки? Спасибо! Я вечно комплексую, кажется, что вот тут мог снять получше, а там поинтереснее... Мне кажется, именно это ощущение является двигателем любого фотографа.
Жаль, что проработал я с ним всего девять месяцев. Это был очень интересный опыт, совершенно особый и крайне полезный для меня. Надо идти дальше, развиваться, осваивать новые области и рубежи.
Хочу ли я заняться партийной работой? Нет, я хочу быть фотографом. Хорошим фотографом!