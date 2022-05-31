Фотошкола: что такое везение

На мой взгляд, весь этот эпатаж на публике и на трибуне — это продуманные действия, тщательно поддерживаемый стиль и образ. Оказалось, в повседневной жизни лидер ЛДПР — спокойный, с негромким голосом, очень умный и начитанный человек. Очень добрый к своей команде, он создал какую-то семейную атмосферу в руководстве — видел однажды, как он ругал сотрудника лет 50-ти, отчитывал его как-то по-отечески. Вообще, он был для многих как отец, ведь в команде много молодежи, особенно там, где занимаются прессой и общественными отношениями — в этом отделе у нас возраст от 22 до 34 лет. Молодая команда — молодая партия!

Еще у него прекрасная память — все цифры, детали он помнил наизусть. В целом, — глыба!

Я проработал с ним девять месяцев, практически постоянно с ним, лишь иногда посылали что-то подснять для сайта или выполнить чью-то просьбу о фото.