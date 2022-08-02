Объявляем конкурс фотографий «Посмотри на Свой город»

ЖУРНАЛИСТ объявляет конкурс на лучшую фотографию заключительного летнего месяца.

Вам необходимо сделать концептуальную фотографию, которая станет отражением культурного или же спортивного мероприятия вашего города. Целью конкурса является показать яркую солнечную и активную жизнь разных регионов через фото.

Критерии отбора фотографий:

• Формула успеха: художественное виденье + солнечный день + хорошая резкость + фокус + грамотное освещение + интересное описание = победа!

• На фотографии должно быть изображено мероприятие на открытом воздухе в городе, в котором проживает автор. Например, зеленый театр, кинотеатр под открытым небом, мастер-класс по танцам, гимнастика на траве, джазовый концерт, подвижные игры, лекторий, детские развлечения и т.п.

• Фотография должна быть горизонтальной

• Размер ее должен быть не менее 2048 пикселей по длинной стороне

• Фотография должна быть прислана автором

• Фотография в цвете (не чб)

• Кадр должен быть сделан в жанре уличной фотографии

• Возможна как мобильная съемка, так и на зеркальную камеру

• К фотографии должен прилагаться мини-рассказ. Эмоционально окрашенное описание мероприятия без сухих фактов

Порядок организации:

• Количество: одиночное фото

• Один автор при желании может отослать до трех фотографий, но каждую отдельно (новым письмом)

• Фотографии без сопроводительного текста рассматриваться не будут

• Присылая фотографию, Вы автоматически соглашаетесь с условиями конкурса

• Фотографии присылать по адресу: info@jrnlst.ru

• В теме письма написать «Фотоконкурс ЖУРНАЛИСТ», в самом письме указать название фотографии, дату, имя и фамилию автора + сопроводительный текст

• Важно! Это не реклама! Пусть ваша фотография и текст отразят те чувства и эмоции, которые вы испытали. Просто фиксация момента, которая подтверждает то, что мероприятие состоялось – не подходит.

Подведение итогов и выбор победителя:

• Фотография победителя публикуется на сайте журнала

• Выбор победителя месяца осуществляет редакция во главе с Главным редактором и профессиональным фотографом Георгием Андреевичем Никаноровым, сотрудником факультета журналистики МГУ, преподавателем

• Победитель награждается книгой по фотографии

Результаты будут объявлены пятого сентября!