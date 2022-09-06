ЖУРНАЛИСТ выбрал победителей конкурса «Посмотри на Свой город»

Участникам необходимо было сделать концептуальную фотографию, которая станет отражением культурного или же спортивного мероприятия города. Целью конкурса было показать яркую, солнечную и активную жизнь разных регионов через фотографию.

Перед вами лучшие фотографии заключительного летнего месяца по версии журнала «Журналист» во главе с главным редактором Любовью Петровой и профессиональным фотографом Георгием Андреевичем Никаноровым, сотрудником факультета журналистики МГУ.

Фотография: «От ладошки — прямо к сердцу»

«Один момент жизни. Один снимок. Один взгляд. Но для меня самой, как для автора, это настоящая повесть — о детях, которым подарили счастье; о любви к лошадям и природе; о восторге зрителей; о преданных наставниках; о казачьем крае, который продолжает оставаться самобытным, сохраняя традиции, данные нам предками; о вольном ветре и Тихом Доне. Проще — о малой замечательной родине, которая живет в сердце зрителей, Ларисы Никашиной, Насти Мальцевой. И в моем».

День города Калач-на-Дону.

Автор: Дарья Трухляева. Газета «БОРЬБА»

Фотография: «Что это за чародейство?»

«Праздник День молодежи начался фестивалем «Свежий ветер» на кубок главы города в обновленном амфитеатре. Здесь собралась творческая молодежь города и района. Ребята читали рэп, удивляли зажигательными танцами. Одна из команд из станицы Новорождественской поразила зрителей интерпретировав народный танец «Березки» в стиль «уличных танцев».

Автор: Виолетта Клименко фотокорреспондент газеты «Тихорецкие вести»

Фотография: «Взгляд»

На мероприятие, посвященное дню Ивана Купала, пригласили музыкантов, которые специализируются на «натуральной» музыке. Эта «натуральность» не та, которая обходится без человеческих благ, как электричество. Эти бедняги два часа настраивали аппаратуру и подключали к колонкам. И вот они дарят толпе первую песню. Мужчина в центре пробежался глазами вокруг, как будто хотел увидеть, что их труды не напрасны и людям нравятся. Именно в том момент, когда он повернулся в мою сторону, я сделала кадр.

Автор: Грушкина Анжелика

Призеры конкурса будут награждены дипломами от журнала «Журналист»! А Дарья Трухляева, занявшая первое место, получит приз — книгу «Фотография. Практическое руководство: 355 секретов и уникальных советов для самых удачных снимков»! Поздравляем!