Конкурсы

ЖУРНАЛИСТ выбрал победителей конкурса «Посмотри на Свой город»

Посмотрите, кто занял призовые места

Участникам необходимо было сделать концептуальную фотографию, которая станет отражением культурного или же спортивного мероприятия города. Целью конкурса было показать яркую, солнечную и активную жизнь разных регионов через фотографию.

Перед вами лучшие фотографии заключительного летнего месяца по версии журнала «Журналист» во главе с главным редактором Любовью Петровой и профессиональным фотографом Георгием Андреевичем Никаноровым, сотрудником факультета журналистики МГУ.

 

Фотография: «От ладошки — прямо к сердцу»

«Один момент жизни. Один снимок. Один взгляд. Но для меня самой, как для автора, это настоящая повесть — о детях, которым подарили счастье; о любви к лошадям и природе; о восторге зрителей; о преданных наставниках; о казачьем крае, который продолжает оставаться самобытным, сохраняя традиции, данные нам предками; о вольном ветре и Тихом Доне. Проще — о малой замечательной родине, которая живет в сердце зрителей, Ларисы Никашиной, Насти Мальцевой. И в моем».

День города Калач-на-Дону.

Автор: Дарья Трухляева. Газета «БОРЬБА»

 

Фотография: «Что это за чародейство?»

«Праздник День молодежи начался фестивалем «Свежий ветер» на кубок главы города в обновленном амфитеатре. Здесь собралась творческая молодежь города и района. Ребята читали рэп, удивляли зажигательными танцами. Одна из команд из станицы Новорождественской поразила зрителей интерпретировав народный танец «Березки» в стиль «уличных танцев».

Автор: Виолетта Клименко фотокорреспондент газеты «Тихорецкие вести»

 

Фотография: «Взгляд»

На мероприятие, посвященное дню Ивана Купала, пригласили музыкантов, которые специализируются на «натуральной» музыке. Эта «натуральность» не та, которая обходится без человеческих благ, как электричество. Эти бедняги два часа настраивали аппаратуру и подключали к колонкам. И вот они дарят толпе первую песню. Мужчина в центре пробежался глазами вокруг, как будто хотел увидеть, что их труды не напрасны и людям нравятся. Именно в том момент, когда он повернулся в мою сторону, я сделала кадр.

Автор: Грушкина Анжелика

 

Призеры конкурса будут награждены дипломами от журнала «Журналист»! А Дарья Трухляева, занявшая первое место, получит приз — книгу «Фотография. Практическое руководство: 355 секретов и уникальных советов для самых удачных снимков»! Поздравляем!

Иллюстрация на обложке: shutterstock.com
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06 сентября 2022

Сен 6, 2022

Конкурсы

ЖУРНАЛИСТ выбрал победителей конкурса «Посмотри на Свой город»
Посмотрите, кто занял призовые места

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