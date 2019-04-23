Черно-белый юмор

Позже иронию в жесткой форме взяли на вооружение в «Коммерсанте», тогдашняя стилистика газеты базировалась на ироничной, скорее глумливой манере поймать человека на неудачной фазе движения. Но в 90-е это считалось нормальной, даже юмористической фотографией.

Если спросить фотографов о том, чьи снимки они считают смешными, то большинство назовет имя Эллиотта Эрвитта, американского фотографа с корнями из России. Его родители уехали в 1920-х годах в Париж, где Эллиотт родился 90 лет тому назад, в 1928 году. Потом семья переехала в Италию, потом в США, где осела в Лос-Анджелесе. Эллиотт в 14 лет увлекся фотографией, учился в фотошколе, но потом не раз говорил, что обучение фотографии дело ненужное, а практика ежедневной съемки научит всему.