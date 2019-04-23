Черно-белый юмор

Фотографы без чувства юмора есть, но с этим чувством их больше
В отечественной фотографии, задавленной концепцией соцреализма, юмору места не было — я не припомню юмористических снимков 1920-1930-х годов, не говоря уже о снимках времен Великой Отечественной войны, идея юмора в снимках тех лет выглядит кощунственно. Снимки добрые и теплые находятся, но юмористические или ироничные стали появляться в нашей фотожурналистике только в «оттепель» 1960-х. Тогда гремела «Неделя», еженедельное приложение к «Известиям», и ее бессменный фотограф Виктор Ахломов. «Неделя» давала фоторазвороты, которые показывали нашу действительность не протокольно, не соцреалистически, а жизненно, с нормальными чувствами нормальных живых людей. Это было как глоток воздуха!
Позже иронию в жесткой форме взяли на вооружение в «Коммерсанте», тогдашняя стилистика газеты базировалась на ироничной, скорее глумливой манере поймать человека на неудачной фазе движения. Но в 90-е это считалось нормальной, даже юмористической фотографией.
Если спросить фотографов о том, чьи снимки они считают смешными, то большинство назовет имя Эллиотта Эрвитта, американского фотографа с корнями из России. Его родители уехали в 1920-х годах в Париж, где Эллиотт родился 90 лет тому назад, в 1928 году. Потом семья переехала в Италию, потом в США, где осела в Лос-Анджелесе. Эллиотт в 14 лет увлекся фотографией, учился в фотошколе, но потом не раз говорил, что обучение фотографии дело ненужное, а практика ежедневной съемки научит всему.
Через 13 лет после начала увлечения фотографией он вступает в знаменитое теперь фотоагентство «Магнум» и до сих пор работает там. Кстати говоря, был председателем «Магнума» три срока подряд. Работа в агентстве, которое снабжает снимками топовую прессу мира, подразумевает умение снимать все — от голливудских звезд и политиков до войн и жанровых сценок. И Эллиотт Эрвитт снимает все, и на это все он смотрит широко открытыми ироничными глазами, которые подмечают забавные стороны нашей жизни.
Для Эрвитта характерен оптимистичный взгляд (вспомните его снимок «Калифорнийский поцелуй» 1955 года — в круглом автомобильном зеркале стоящей на берегу океана машины видно отражение целующейся пары) с хорошей дозой иронии и добра к людям. Он говорит, что уже многие годы ему интереснее всего снимать детей и собак. Возможно, взрослые люди его разочаровали.
В Москве недавно была ретроспективная выставка Эрвитта, вызвавшая большой интерес. Фотографы, «повернутые» на фототехнике, обычно интересуются, чем снимает Мастер. Сам Эллиотт говорит, что раньше снимал на пленку, сейчас на цифровые камеры для заказчиков, а для себя и сейчас — только на пленку. И только на черно-белую! В это трудно поверить, но в свои 90 лет Эрвитт снимает по всему миру, открывает выставки, делает фотокниги.
Наверное, в таком завидном творческом долголетии свою роль сыграли чувство юмора, оптимизм, которые видны в самых известных, самых знаменитых снимках всемирно известного фотографа Эллиотта Эрвитта.