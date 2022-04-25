Фотошкола: Московский пасхальный фестиваль

В этом году православный люд отмечает Пасху 24 апреля. Больше двадцати лет благотворительный фонд Валерия Гергиева проводит Московский пасхальный фестиваль во многих городах России. Его расписание очень гибко: каждый год меняются участники и города проведения. В нем три программы — звонарная, инструментальная, хоровая.

Я уже много лет фотографирую события хоровой программы фестиваля. Хоры дают концерты в самых разных городах и местах — от соборов и больших концертных залов до больниц, детских домов и пансионатов ветеранов труда.

Фотографии фонд размещает на своем сайте, а потом каждый год издает альбом. В принципе, съемка хоровой программы мало чем отличается от съемки концерта вне рамок фестиваля — нужны общий план, средний и крупные планы и детали (для переключения или удержания внимания зрителя). Но отличие — и весьма важное для фотографа — есть: разные сцены с разным светом. Понятно, что снимать в концертном зале имени Чайковского с его мощным сценическим светом довольно легко. А съемка в маленьком темном храме бросает фотографу вызов. В любом случае ты не должен мешать зрителям, поэтому места для фотографа определяются либо администрацией концертного зала (как в зале Чайковского), либо конфигурацией места концерта — любая попытка смены точки съемки чревата большими трудностями. Например, Благовещенский собор в Муроме невелик размером, и хор с трудом умещается на солее. Фотограф либо прижат к иконостасу и снимает только под очень острым углом, либо стоит в переполненном проходе, мешая другим людям и не имея возможности куда-либо переместиться. Тусклый свет — это особая песня, это постоянная борьба за качество снимка, ведь вспышкой работать часто нельзя. Не намного лучше ситуация со светом в актовых залах пансионатов.

Но это технические аспекты профессии фоторепортера, с ними надо справляться! Гораздо важнее понимание того, что ты участвуешь в замечательном фестивале, слушаешь прекрасные голоса и видишь, как благодарны зрители тем, кто выступает для них в эти праздничные дни.