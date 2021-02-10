5 советов, которые помогут подобрать правильные изображения к материалам

Яркий визуальный образ — один из самых эффективных способов привлечь внимание аудитории и создать интерес к вашему материалу. Изображение само по себе тоже должно быть целостным по смыслу. Например, как фотография, на которой бывший специальный советник Доминик Каммингс покидает Даунинг-стрит после ухода в отставку в ноябре 2020 года. Эта фотография была распространена в британских газетах, в интернете и в социальных сетях. Несмотря на то, что она сопровождала многие новости, в них почти не было необходимости — фотография сама по себе рассказывала мощную историю.

Делимся советами, как подобрать правильные фотографии и изображения к материалам.

Вызывайте эмоции у аудитории

Обычно в самом тексте содержится основная информация, однако изображение может произвести сильное первое впечатление на читателя и внести в историю новые смыслы. Также фото или картинка должны вызвать любопытство у читателя и заставить его продолжить чтение. Фотограф Лиз Сандерс считает, что на изображениях стоит использовать красивые образы, даже если история грустная по содержанию. Хорошим примером можно считать получивший Пулитцеровскую премию снимок «Стервятник и девочка», сделанный Кевином Картером и опубликованный в Нью-Йорк Таймс в 1993 году. Фотограф использовал этот образ для изображения борьбы с голодом в Судане.

Убедитесь, что изображение соответствует содержанию материала

Вирусные и популярные изображения всегда вызывают любопытсво, но не всегда бывают очень качественными и сделанными профессионально. И даже в таких случаях история и изображение должны быть едиными по смыслу. Эсан Свон, фоторедактор специальных репортажей в Financial Times, считает, что фотография должна точно передавать содержание и суть истории. Это сделает материал более сильным и читаемым. При этом важно не использовать кликбейтные фотографии и картинки, потому что это только разочарует читателя и подорвет его доверие к изданию.

Обращайте внимание на фотографии, которые присылают читатели

Читатель может первым стать очевидцем события, в отличие от фотографа, которому нужно время, чтобы доехать до места происшествия. Пример — фото, сделанное в первые минуты после взрыва на Манчестер Арене в мае 2017 года. Хотя фотографии и видеоматериалы низкого качества, они сыграли жизненно важную роль в раскрытии этой истории.

По возможности используйте изображения в высоком качестве

Вне зависимости от того, сделал ли снимки профессиональный фоторепортер или корреспондент, снимавший на мобильный телефон, изображение не должно быть низкого качества. Это может снизить охваты материала.

Используйте изображения, которыми захотят поделиться

Яркое фото в сочетании с интересным текстом заставляет читателей делиться материалом. Хорошим примером может служить широко распространенное фото, сделанное фотографом Reuters Диланом Мартинесом во время лондонских антирасистских демонстраций в июне прошлого года. Он заснял протестующего Патрика Хатчинсона, который поднимает раненого протестанта и переносит в безопасное место. «Когда фото становится вирусным, это происходит потому, что люди соглашаются с тем, что создан очень сильный образ благодаря качеству изображения, содержанию, эстетическому восприятию», — считает Рики Роджерс, редактор Reuters Pictures.