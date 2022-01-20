Журналистика 40-х: фотокорреспонденты, дикторы, студенты и преподаватели

Как выглядели первые студенты отделения журналистики Ленинградского университета? О чем писали в это время и что фотографировали? Откуда прозвучало знаменитое левитановское «Внимание, говорит Москва!» и почему западным политикам закрывали доступ к советским газетам? Нашли фотографии 40-х и истории за ними.

На фотографии, которая служит обложкой этого материала, — первые студенты факультета журналистики Ленинградского университета. Предположительно, создают свои первые газеты. В центре —18-летний Евгений Голубев, будущий автор книги «Боевые звезды» о героях Советского Союза и полных Кавалерах ордена Славы, рожденных в Костромской области. Так он и представлялся: «Я — Голубев, который „Боевые звезды“…». Весь материал Голубев «накопал» исключительно в личных интервью, встречаясь либо с самими героями, либо с их родственниками. Тогда еще сложно было «достать» что-то их архивных документов — многие из них были закрыты для свободного использования. Не воевав на фронте ни одного дня, он, тем не менее, увековечил память о настоящих героях войны. И это был его личный подвиг. Записи превратились в газетные очерки, а затем и книги.

Фото: 1946–1949 гг.

Борис Кудояров, известный фотокорреспондент «Комсомольской правды», сделал это фото в блокадном Ленинграде. За время блокады он снял около 3000 кадров, многие из которых вошли в золотой фонд советской журналистики и фотоискусства. На этом фото жители города, среди которых дети и пожилые, чистят улицы от последствий артобстрела. Снимок датируется 1941–1943 годом.

В осажденном Ленинграде тогда работали 50 фотокорреспондентов, и имя каждого было известно. Фотоаппараты оставались только у профессионалов, поэтому любительские и домашние фото заменили дневники. Снимки фотографов же подвергались цензуре, однако журналистам удавалось обходить контроль, проводя визуальные параллели.

В Свердловск (ныне Екатеринбург) уже в первые месяцы войны эвакуировали десятки фабрик и заводов, Эрмитаж, МХАТ имени Чехова и Центральный театр Советской Армии, сотни деятелей науки, искусства и культуры. Оттуда же в годы Великой Отечественной вещал диктор Юрий Левитан. Именно в столице Урала с осени 1941 по весну 1943 года располагался центр радиовещания СССР. Здесь находился самый мощный в стране радиопередатчик. Сюда же в обстановке строжайшей секретности были командированы Юрий Левитан с диктором Ольгой Высоцкой. Так что знаменитое левитановское «Внимание, говорит Москва!» на самом деле звучало из Свердловска — из подвала здания на улице Радищева, 2.

Радиостанция находилась неподалеку от Екатеринбурга — на озере Шарташ, но сам Левитан работал в центре города. От озера туда протянули кабель. Диктор проводил много времени на рабочем месте — даже ночевал там. Говорят, был неприхотлив, спал на узкой железной кровати. В качестве «приработка» озвучивал киножурналы на местной киностудии.

Историк, научный сотрудник музея радио имени А. С. Попова Борис Кошелев говорил: «Гитлер называл Левитана «своим личным врагом №1». Иосиф Сталин был только на втором месте! Причем Гитлер мечтал не уничтожить, а взять Левитана в плен, чтобы, когда Германия победит, об этом объявил сам Юрий Борисович. В том числе и поэтому Левитан был переведен к нам, а его «уральская командировка» держалась в строжайшем секрете».

8 сентября 1947 в ООН выступил замминистра иностранных дел Вышинский с речью «За мир и дружбу народов, против поджигателей новой войны». В ней он предъявил США и Великобритании претензии в срыве работы по запрещению атомного оружия и назвал «поджигателями войны» десять политиков и бизнесменов. «Литературная газета», используя свой неофициальный статус, пошла еще дальше — 20 сентября в памфлете Горбатова «Гарри Трумэн» президента сравнили с «маленьким ефрейтором из Мюнхена», а его деятельность противопоставили рузвельтовской.

Вспыхнул дипломатический конфликт. Молотов и посол США Смит обменивались резкими письмами. Через несколько дней министр иностранных дел СССР заявил о нежелании продолжать полемику — так и появился этот запрет.

Кроме «звездного» состава преподавателей, коридоры университета были наполнены обычными студентами. Одним из них был Сергей Смирнов.

В 1947-м Сергей становится одним из первых студентов отделения журналистики филологического факультета ЛГУ. В студенческие годы он руководит профсоюзной организацией филфака. Позже защищает диплом, поступает в аспирантуру, где возглавляет значимую партийную группу, а также работает в университетской газете редактором. Позже становится доцентом и профессором. К 1956-му уже занимает должность ассистента кафедры теории и практики партийно-советской печати — нынешней ЦМК. Смирнов — автор восьмидесяти печатных изданий, а его труд «Легальная печать в период первой русской революции» служила настольной книгой у историков.

С самого начала работы отделения журналистики утвердили две кафедры: «истории журналистики» и «теории и практики советской печати». В 1947-м заведующим кафедры печати назначили Петра Яковлевича Хавина. Доцент читал лекции по сатирическим жанрам публицистики и руководил студенческим научным обществом. Еще до военных лет Петр Яковлевич преподавал и стилистику будущим литературным сотрудникам редакций газет и журналов в Ленинградском техникуме печати, и русский язык в Ленинградской школе торгового и конторского ученичества. Так и получается, что большую часть жизни Хавин посвятил научно-методической работе, связанной с подготовкой журналистских кадров.