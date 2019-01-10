«Пи FM» будет вещать в московском регионе

Радиостанция «Пи FM», до сих пор вещавшая через интернет и в регионах, получила частоту для вещания в Москве и Московской области. Ее владелец, холдинг «МКР-Медиа», приобрел частоту 71,3 МГц у «Русского радио». В декабре 2018 года «Русская медиагруппа» решила избавиться от этой частоты как нерентабельного актива.

«Пи FM» с августа 2018 года вещает в интернете, а также получила ранее ряд частот другой станции «МКР-Медиа» — «Радио Сибирь». «МКР-Медиа» вел «активные переговоры» о вещании в Москве и Санкт-Петербурге еще летом. Холдинг обещал, что до конца 2019 года станция появится более чем в 50 российских городах в FM-диапазоне. Кроме Московского региона у нее уже есть частоты в 11 городах, включая Тулу, Кемерово и Новокузнецк.

Участники рынка скептически относятся к возможности «Пи FM» привлечь аудиторию: ее волна находится в непопулярном УКВ-диапазоне, который сейчас принимает лишь небольшая часть бытовых радиоприемников. Руководитель одной из FM-станций отмечает, что УКВ-частоты ловит лишь около трети парка бытовых приемников, а в автомагнитолах их почти нет, за исключением редких японских автомобилей. При этом затраты на передатчик, обслуживание и прочие платежи за вещание на такой частоте он оценивает минимум в 700 тыс. руб. в месяц.

Скриншот: pifm.ru