Пиарщик Александр Гусов потребовал возбудить уголовное дело на журналистов Baza

Предприниматель Александр Гусов подал заявление в московскую полицию с требованием возбудить уголовное дело о клевете в отношении гендиректора ООО «4 кота» Анатолия Сулейманова и главного редактора телеграм-канала Baza Никиты Могутина. Документ есть в распоряжении «Медузы».

В своей жалобе Гусов пишет, что издание Baza распространило заведомо ложные сведения, порочащие его честь и достоинство, причем сделало это «намеренно, с целью формирования у широкого круга читателей негативного отношения к его деятельности».

Ранее Baza назвала Александра Гусова владельцем и администратором популярного анонимного телеграм-канала «Футляр от виолончели». По утверждению журналистов, сотрудники ФСБ провели 27 января обыски у Гусова и его бизнес-партнера Карло Мачавариани и изъяли сим-карту, на которую был зарегистрирован «Футляр от виолончели». С тех пор телеграм-канал не обновлялся.

В беседе с «Медузой» Александр Гусов отрицал свою причастность к каналу, заявив, что был только клиентом «Футляра». В заявлении в полицию бизнесмен сообщил, что является гендиректором ООО «Развитие», которое «осуществляет коммерческую деятельность, в том числе в области предоставления рекламной информации, разработке PR-стратегии, реализации маркетинговых программ».

На следующей неделе Гусов также намерен подать иск о клевете в московский суд. По его словам, это будет прецедентный процесс, поскольку «ранее никто не судился с приложением и телеграм-каналом, как источником клеветнической информации».