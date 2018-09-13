Владельцев сайтов обяжут быстро удалять ворованный контент

Фильмы, книги или музыку, размещенные в сети с нарушением авторских прав, владельцы сайтов должны будут удалить незамедлительно, иначе их интернет-ресурс могут через сутки заблокировать. Законопроект, регулирующий этот вопрос, Правительство готовит для внесения в Госдуму. Между тем опрошенные «Парламентской газетой» эксперты разделились во мнениях, стоит ли ужесточать условия для сетевых пиратов.

По российскому законодательству правообладатель, обнаружив в интернете свою интеллектуальную собственность, на размещение которой он не соглашался, может обратиться в суд или напрямую к владельцу сайта. Если не получилось уладить дело миром, решение суда направляется в Роскомнадзор, который принимает соответствующие меры к сайту-нарушителю.

Предлагаемые поправки в закон об информации не меняют существующий порядок защиты авторских прав, но существенно сокращают сроки исполнения инстанциями необходимых процедур. Роскомнадзор должен определить провайдера хостинга, на котором расположен сайт с пиратским контентом, и в течение суток направить ему требование ограничить доступ к такой информации. Раньше на это у службы было три дня.

В свою очередь, владелец хостинга обязан незамедлительно отправить уведомление владельцу ресурса, а тот — быстро убрать контент со своего сайта. Если же собственник ресурса откажется выполнять предписание или будет бездействовать, то через сутки после получения им уведомления доступ к сайту ограничат. Пока на раздумья в законе отведен трехдневный срок.

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